Poreska uprava objavila je kalendar poreskih obaveza za decembar, a među prvim rokovima koji očekuju privrednike jeste i dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike, kao i drugih zabavnih programa tokom novembra.

Ovaj rok ističe 7. decembra, do kada je potrebno dostaviti i izveštaje o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za novembar, kao i o uplati odgovarajućih sredstava.

Naredni važan datum je 10. decembar. Do tada firme treba da podnesu poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i izmire ovu obavezu za novembar.

Isti rok važi i za podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost (PDV) na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV-a za novembar, za poreske dužnike iz člana 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Najviše poreskih obaveza dospeva 15. decembra. Do tog datuma potrebno je uplatiti akontaciju poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za novembar.

Preduzetnici i preduzetnici poljoprivrednici do istog datuma treba da dostave obaveštenje o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2027. godini, odnosno obaveštenje da tokom naredne godine neće isplaćivati ličnu zaradu.

Petnaesti decembar je i rok za plaćanje doprinosa za novembar za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere.

Do tog datuma potrebno je podneti i poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednih društava, na Obrascu PP OD-O, kao i uplatiti pripadajuće doprinose za novembar.

Takođe, 15. decembra ističe rok za podnošenje poreske prijave za PDV na Obrascu PPPDV i plaćanje poreza za novembar.

Obveznici koji su tokom novembra ispunili jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV-a koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu, do tog datuma treba da podnesu i Obrazac PID PDV 1.

Petnaesti decembar je i rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za novembar, kao i za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 16. do 30. novembra na Obrascu PP OA i uplatu obračunate akcize.

Istog dana ističe i rok za podnošenje poreske prijave za obračun akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju i/ili komprimovani prirodni gas za pogon prevoznih sredstava za novembar. Prijava se podnosi na Obrascu PP OAELKPG, uz obavezu plaćanja obračunate akcize.

Poslednjeg dana decembra, 31. decembra, ističe rok za podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za novembar.

Do istog datuma potrebno je podneti i poresku prijavu za obračun akcize za period od 1. do 15. decembra na Obrascu PP OA i izmiriti obračunatu akcizu.