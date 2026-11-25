Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi podneće Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv Č. G. (1981), odgovornog lica Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“, zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija.

Sumnja se da on kao odgovorno lice u ovom javnom preduzeću nije preduzeo zakonom propisane mere za obezbeđivanje uslova za propisno skladištenje hemikalija kojima je istekao rok upotrebe, iako je bio upoznat sa njihovim prisustvom u prostorijama preduzeća, niti je preduzeo odgovarajuće mere radi uklanjanja uočenih nepravilnosti.