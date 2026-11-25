U Srbiji je u periodu januar-oktobar ove godine broj živorođenih iznosio 48.254.

U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 48.701, zabeležen je pad od 447 odnosno za 0,9 odsto.

Broj umrlih u Srbiji u periodu januar-oktobar ove godine je 78.146 i, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, kada je broj umrlih bio 78.343, zabeležen je pad od 197 ili za 0,3 odsto.

U ovom saopštenju prikazani su prethodni rezultati o živorođenim i umrlim nakon upisa činjenice rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih.

Podaci su prikazani prema mesecu registracije, tj. mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2025. i 2026. godini.