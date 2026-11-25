Tokom ovog perioda, kada se iz ishrane izostavljaju meso, mleko i mlečni proizvodi i jaja, važno je voditi računa o pravilnom izboru i kombinovanju namirnica. Iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ ukazuju da posna ishrana, uz malo truda i dobar izbor namirnica, može biti raznovrsna i energetski i nutritivno izbalansirana.

U skladu sa pravilima posta, namirnice životinjskog porekla najčešće se zamenjuju pecivima, testeninom, krompirom, hlebom i različitim industrijskim proizvodima, što može dovesti do neuravnoteženog energetskog unosa i nedovoljnog unosa hranljivih materija.

U Batutu naglašavaju da izbacivanje namirnica životinjskog porekla ne znači automatski i kvalitetniju ishranu. Njen kvalitet zavisi pre svega od toga čime se zamenjuju namirnice koje se tokom posta ne konzumiraju.

Jedna od najčešćih grešaka je nedovoljan unos proteina, koji se inače nalaze u mesu, jajima, mleku i mlečnim proizvodima. Umesto njih, često se povećava unos ugljenih hidrata kroz hleb, testeninu i peciva, dok su mahunarke, poput pasulja, graška, sočiva, leblebija i boranije, koje predstavljaju značajan izvor biljnih proteina, nedovoljno zastupljene u jelovniku.

Stručnjaci podsećaju da treba voditi računa i o unosu maslinovog ulja i orašastih plodova, poput oraha, badema i lešnika, dok osnovu posne ishrane treba da čine voće i povrće.

Za duži osećaj sitosti i dovoljan unos hranljivih materija, preporučuje se da jelovnik obuhvati pasulj, grašak, leblebije i sočivo kao izvore proteina, ovas, heljdu, pirinač i integralni hleb kao izvore ugljenih hidrata, kao i kuvano ili grilovano povrće, sveže voće, semenke, orašaste plodove i maslinovo ulje.

U periodu posta ne treba zanemariti ni značaj redovnih obroka. Dan bi trebalo započeti doručkom koji može da se sastoji od integralnog hleba ili tosta sa namazom od avokada ili humusa i malo salate. Druga mogućnost je ovsena kaša pripremljena sa vodom ili biljnim mlekom, uz dodatak semenki, orašastih plodova i voća, poput jabuka ili bobičastog voća.

Za ručak se preporučuju namirnice bogate biljnim proteinima, poput sočiva, kojem se mogu dodati šargarepa, luk, paradajz, paprika ili grašak, uz kinou i začinsko bilje.

Kao primer nutritivno izbalansiranog obroka iz Batuta navode i kombinaciju kinoe, leblebija, brokolija, tikvica, šargarepe, semenki bundeve i malo maslinovog ulja. Ovakav obrok obezbeđuje biljne proteine, ugljene hidrate, vlakna i nezasićene masne kiseline.

Iz Instituta podsećaju da sve nedoumice u vezi sa posnom ishranom, pravilnim kombinovanjem namirnica, njihovim rasporedom tokom dana i održavanjem nutritivne i energetske vrednosti obroka građani mogu da razreše uz pomoć lekara Savetovališta za ishranu Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.