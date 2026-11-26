Posebnu pažnju treba obratiti na vodomerna okna, podrume, garaže i druge prostorije koje nisu zagrejane. Preporuka je da se vodomeri i cevi dodatno izoluju odgovarajućim materijalima, poput stiropora, staklene vune, suve slame ili drvenih dasaka. Pritom je važno da vodomeri ostanu pristupačni radi očitavanja i eventualnih intervencija.

Dodatna zaštita potrebna je i za cevi koje se nalaze na otvorenom, naročito one koje snabdevaju dvorišne česme i pomoćne objekte. Vlasnicima vikendica i kuća u kojima se tokom zime ne boravi savetuje se da ispuste vodu iz unutrašnjih instalacija kako bi sprečili pucanje cevi.

Iz JP „Kikinda“ podsećaju da je tokom januara i februara prošle zime zabeležen povećan broj kvarova na vodomerima i vodovodnim instalacijama zbog niskih temperatura. Zato apeluju na potrošače da ne čekaju prve mrazeve, već da na vreme preduzmu preventivne mere i tako izbegnu nepotrebne troškove i probleme u vodosnabdevanju.