Od kreativne ideje do sopstvenog biznisa, sugrađanka Dušica Mikalački uspela je da hobi pretvori u registrovanu delatnost. U njenoj radionici „Vilin kutak“ nastaju torbe od merino i čanki vune, nakit od epoksidne smole, ćebad, ukrasne 3D slike…ma nema čega nema.

U Filijali Kikinda ove godine dodeljeno je 57 subvencija za samozapošljavanje. Od toga, 45 dobili su nezaposleni iz kategorije ostalih lica, devet pripadnici romske nacionalnosti, a tri osobe sa invaliditetom. Planirana sredstva za ovu godinu su u potpunosti realizovana. Pravo na ovu podršku imaju nezaposleni koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe i prethodno završe obuku za razvoj preduzetništva „Put do uspešnog preduzetnika“. Nakon dobijanja subvencije, korisnici imaju obavezu da svoju delatnost obavljaju najmanje 12 meseci i u tom periodu redovno plaćaju poreze i doprinose. Za one koji razmišljaju o pokretanju sopstvenog posla, ali još nemaju dovoljno sigurnosti da se upuste u preduzetništvo, Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje i radionicu „Psihološki izazovi preduzetništva“. Cilj je da budućim preduzetnicima pomogne da prepoznaju sopstvene mogućnosti i lakše donesu odluku o pokretanju posla.