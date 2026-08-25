Ministarstvo privrede raspisalo konkurs za mlade preduzetnike vredan 80 miliona dinara

Ministarstvo privrede raspisalo je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava po programu finansijske podrška mladim preduzetnicima u 2026. godini “Mladi stvaraju Srbiju” za koji je namenjeno 80 miliona dinara. Ministarstvo program sprovodi u saradnji sa Fondom za razvoj a predviđeno je da preostali iznos investicionog ulaganja firme finansiraju iz sopstvenih sredstava ili kredita ovog fonda. Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, najkasnije do 4. septembra a mogu da konkurišu novoosnovani preduzetnici, mikro i mala privredna društva i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre (APR) najranije od 1. januara 2021. godine, pa nadalje, čiji je osnivač, zakonski zastupnik, ostali zastupnik i poslovođa fizičko lice starosti do 35 godina, rođeno 1991. godine ili kasnije.

Uslov je da u privrednom društvu koje ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 35 godina, minimum 51 odsto, kao i da u privrednom društvu koje ima više zakonskih zastupnika i poslovođa, svi moraju biti fizička lica starosti do 35 godina. Firme koje zadovolje propisane uslove, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 40 odsto vrednosti ulaganja odnosno do 50 odsto vrednosti ulaganja za firme koje pripadaju jedinicama lokalne samouprave iz treće ili četvrte grupe razvijenosti. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj sa rokom otplate do pet godina i grejs periodom do jedne godine, i kamatnom stopom od 2,5 odsto na godišnjem nivou, uz odgovarajuća sredstva obezbeđenja i uz primenu valutne klauzule.

Po jednom zahtevu može se odobriti najmanje 400.000 dinara, što uključuje i bespovratna i kreditna sredstva, a najviše 2,4 miliona dinara. Dobijenim novcem mogu se finansirati kupovina opreme, alata, mašina, nove računarske opreme, softverske licence, kao i mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje, vozila, uključujući i mopede na električni pogon, koja su u funkciji obavljanja delatnosti i koja služe za prevoz opreme za rad, sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga, novih ili polovnih, ne starijih od pet godina. Novac će moći da se upotrebi i za tekuće održavanje ili adaptaciju poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od milion i po dinara od ukupnih sredstava za investiranje, kao i za operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 30 odsto u strukturi ukupnog ulaganja, za koja se potražuju sredstva programa.

Osnivači firmi, koji konkurišu za sredstva po ovom programu, mogu da se obrate akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama kako bi prošli besplatnu obuku i kako bi im se pružila savetodavna i tehnička pomoć u vezi sa konkurisanjem.

Foto: Shutterstock.com/Maja Marjanovic