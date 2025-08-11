Oživeo kikindski korzo, nostalgična i romantična šetnja nekadašnjih devojaka i mladića

Susret starih prijatelja na kikindskom korzou, večitih mladića i devojaka ponovo su probudili uspomene na mladost i druženja iz sedamdesetih. Na klupama, pored izloga i ispod krošnji drveća, sklapala su se prijateljstva koja su trajala čitav život. Prve simpatije prerastale su u velike ljubavi, a mnoge od njih krunisane su brakovima. U tim šetnjama razmenjivale su se najnovije vesti, pričale smešne zgode i stvarale uspomene koje su obeležile čitave generacije. Iako su godine prolazile, a grad menjao svoj izgled, sećanja na te dane ostala su živa.

-„ Ja bih jako volela da ovi mladi ljudi vide kako smo mi živeli u ono vreme. Iz škole, ja sam išla u Ekonomsku školu i izlazimo u 7 i 15. Moja amam dođe biciklom, pokupi nam torbe, odnese kući i mi u 8 sati moramo da smo kući, jer nismo smeli duže da ostanemo. Ja bih jako volela da ovi mladi ostave telefone i da dođu da se prošetaju,” ispričala nam je sugrađanka Dušica Ćurčin.

Šetnja kikindskim korzoom bila je idealna prilika da se sretnu nekadašnja velika nada boksa socijalističke federativne republike Jugoslavije Miloš Stajić i njegov drug, nekadašnji rukometaš Boško Belincanov Stevanov.

-„ Tu smo se okupljali kod Katoličke crkve, kasnije smo odlazili u kasinu, Vatrogasni dom, pa u Mikinicu, pa u Delfin ako je bio vikend i naše veče se završavalo oko 12, pola 1 u Specijalu. Bilo je to lepo i bezbrižno vreme, vladalo je pravo drugarstvo a i radnim danima grad je bio prepun,” evocirali su svoje uspomene naši uspešni sugrađani, svaki u svojoj sferi.

Šetnju kikindskim korzoom po 14. put zajednički su organizovani Turistička organizacija grada Kikinde i fejsbuk grupa ,,Kikindski korzo” koja trenutno broji više od 5.000 članova i nostalgičara.

-„ To je jedan lep osećaj da sam mojim sugrađanima, prijateljima, probudio neku nostalgiju i da se ovde, ne samo prisetimo…nažalost, na izloženim fotografijama mnogo je sugrađana koji nisu više sa nama i ja mislim da te fotografije zapravo i ožive sećanja na njih. To je i cilj, da se ti ljudi pomenu…..a na kikindskom korzoou bilo je svakakvih anegdota. Bilo je onih koji su dežurali, oni se nisu tu šetali, bili su svetionik…dođu prvi i zauzmu busiju i kažu: ovi su otišli tamo, ovi su otišli onamo tako da smo svi znali gde se ko u kom trenutku nalazi,” istakao je Milan Veselinov, osnivač fb grupe ,,Kikindski korzo”.

-„ Drugačija su detinjstva nego što se danas dešava, najviše simpatije, život bez mobilnog telefona, želja da se dođe na korzo i da se vidi neko ko ti se sviđa i sa kim bi voleo da stupiš u kontakt, prijateljstva koja traju još iz tog perioda kada smo bili klinci….mnogo je lepih trenutaka kojih se podsećamo i iskreno se nadam da će ove nove generacije doživeti da na ovako jedan lep način pričaju o svojoj mladosti,”poručila je Jasmina Milankov, v.d. direktora TO Kikinda.

Neka ova večernja šetnja ostane poziv — da se vraćamo jedni drugima, da negujemo veze i da svaki naredni susret bude prilika za novu uspomenu. Do sledećeg korza, čuvajmo priče koje nas spajaju.