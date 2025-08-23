Pikado klub ,,Mammoths” domaćin humanitarnog turnira za Ozrena Todorovića (13)

Humanitarni karakter sporta još jednom će biti na delu u našem gradu. Članovi pikado kluba „Mamoths“ odlučili su da svoje redovno takmičenje pretvore u priliku da pomognu mladom sugrađaninu. Reč je o trinaestogodišnjem Ozrenu Todoroviću koji boluje od teškog oblika metaboličkog poremećaja i kome je potrebna finansijska podrška za dalje lečenje i terapije. Turnir će biti održan u klupskim prostorijama, a okupljanje je zakazano za sutra od 17 sati. Organizatori očekuju veliki odziv učesnika, ali i publike, jer sav prihod od kotizacija i pratećih aktivnosti biće namenjen Ozrenovom oporavku.

-,, U nedelju, 24. avgusta održaće se humanitarni turnir za Ozrena Todorovića. Očekujem da će doći što više građana iz Kikinde da podrže ovu akciju. Doći će svi naši članovi, a očekujemo i predsednika pikado federacije Srbije, takmičare iz Sente, a možda će i Bečejci doći. Očekujemo da bilo ko iz Kikinde dođe, može da igra, podelićemo se u parove, nasumično ćemo se izvlačiti, tako da jedan doba rigrač može da igra sa jednim lošijim pa da budemo ejdnaki svi,” ispričao nam je Daniel Šari, predsednik Pikado kluba ,,Mammoths”.