Pikado klub ,,Mammoths” domaćin humanitarnog turnira za Ozrena Todorovića (13)

Humanitarni karakter sporta još jednom će biti na delu u našem gradu. Članovi pikado kluba „Mamoths“ odlučili su da svoje redovno takmičenje pretvore u priliku da pomognu mladom sugrađaninu. Reč je o trinaestogodišnjem Ozrenu Todoroviću koji boluje od teškog oblika metaboličkog poremećaja i kome je potrebna finansijska podrška za dalje lečenje i terapije. Turnir će biti održan u klupskim prostorijama, a okupljanje je zakazano za sutra od 17 sati. Organizatori očekuju veliki odziv učesnika, ali i publike, jer sav prihod od kotizacija i pratećih aktivnosti biće namenjen Ozrenovom oporavku.
-,, U nedelju, 24. avgusta održaće se humanitarni turnir za Ozrena Todorovića. Očekujem da će doći što više građana iz Kikinde da podrže ovu akciju. Doći će svi naši članovi, a očekujemo i predsednika pikado federacije Srbije, takmičare iz Sente, a možda će i Bečejci doći. Očekujemo da bilo ko iz Kikinde dođe, može da igra, podelićemo se u parove, nasumično ćemo se izvlačiti, tako da jedan doba rigrač može da igra sa jednim lošijim pa da budemo ejdnaki svi,” ispričao nam je Daniel Šari, predsednik Pikado kluba ,,Mammoths”.
Pikado klub „Mammoths“ za dve godine postojanja okupio je trideset aktivnih članova, a vrata su uvek otvorena i za nove zaljubljenike u ovu igru. Treninzi i druženja trenutno se održavaju ponedeljkom, sredom i petkom od 19 sati. Nakon što su osvežili i uredili svoje prostorije, članovi kluba planiraju da u budućnosti aktivnosti organizuju svakodnevno, čime žele dodatno da unaprede rad i omoguće većem broju građana da im se priključe.