Plesačice iz škole „Dance N Soul” zasijale na takmičenju u Zrenjaninu

Uzbudljiv vikend je bio rezervisan za talentovane devojčice iz plesne škole „Dance N Soul”! One su briljirale na takmičenju „Dance Gold Now” u Zrenjaninu, osvajajući najviše pozicije. Njihova izvedba u jazz stilu sa pesmom „Let’s Get Loud” je oduševila žiri, zasluženo donoseći prvo mesto uz zelene šljokice. Ljubičaste šljokice su takođe zasijale na sceni sa numerom „Believer” u open stilu, osvajajući drugo mesto. Plave šljokice su svojom energijom osvojile srca publike sa numerom „This Is Me” u open stilu, zauzimajući treće mesto. Tirkizne šljokice su pokazale svoje umeće u street stilu, izvodeći numeru „Confident” i donoseći prvo mesto. Crvene šljokice su zablistale sa numerom “High Hopes”, takođe u street stilu, dok su mažoretkinje oduševile prisutne sa svojim mažoret stilom i takođe osvojile prvo mesto.

Naravno, ni solisti nisu prošli neprimećeno. Teodora Cvitanović je briljirala u akro stilu, osvajajući prvo mesto, baš kao i Lena Sili u street i Mia Berar u akro stilu. Petra Barović je impresionirala žiri svojom izvedbom u open stilu i zauzela četvrto mesto, dok je Danica Ćavić svojom energijom i plesnim umećem osvojila prvo mesto u street stilu.