Prelaz 3: Vizuelni prikaz života i vremena u umetnosti Daniele Fulgosi

Sreća, smrt, nemogućnost opiranja, zlatne nedostižne obale, zov porekla – samo su neke od karakteristika koje simbolišu izložbu „Prelaz 3” beogradske umetnice Daniele Fulgasi koja je za posetioce otvorena u salonu Muzeja „Terra”.

Serija radova iz ciklusa „Prelaz 3” koja je već u nekoj meri izlagana i koja obuhvata dve celine Meru opstanka i Prelaz umetnice Daniele Fulgosi iz Beograda prvi put je predstavljena u Muzeju „Terra”. Teme autorke su kako kaže, lične, vezane za kontekst vremena u kojem živi i gde ostavlja svoj trag. Izložba će za posetoce biti otvorena do 22. juna svakog dana od utorka do subote, od 10 do 16 časova.