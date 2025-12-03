Čarolija praznika počinje uz jelke

Čarolija praznika koji su nam sve bliže počinje uz jelke koje nam unose toplinu i daju poseban ugođaj u domu. U potrazi za odgovarajućom prirodnom jelkom, proverili smo koliko koštaju i koja bi bila savršen izbor pred novogodišnje i božićne praznike. Odgovor smo dobil su Rasadniku ,,Vikumak”, Garden centru ,,Dorijat” u Kikindi.

Sezona je dobre volje i sjajnih ukrasa, pa ukoliko želite da ukrasite svoj dom prirodnom prazničnom jelkom, a imate nedoumicu, odgovore smo potražili u Rasadniku Vikumak, u Garden centru ,,Dorijat”. Bilo da živite u malom stanu gde nemate mnogo mesta, iliu želite neko pozamašno božićno drvo, želja da nam dom izgleda veselo i potpuno spektakularno podjednaka je za sve. Šta je sve važno kod jelki i ukrašavanja, najbolje zna Radivoj Lagundžin.

Istina je da novogodišnja jelka ozvaničava početak praznične euforije, ali kako navodi naš sagovornik, sa njom treba pažljivo rukovati.

Minijaturne jelke na primer na neodoljiv način stvaraju šarmantnu i magičnu atmosferu u domu. Baš one su I najtraženije za dečiju radost, ali ne zaostaju u potražnji ni one veće, od oko 2 metra, pa naviše.

Dug je period da bi jelka dobila željenu veličinu koju vidimo u rasadniku. Od semena do prodaje potrebno je da protekne od 5 do 7 godina, u ravničarskim uslovima.

Vreme da izrasate željena jelka se isplati, jer je i ugođaj za praznike koji nam pružaju nemerljiv. U zavisnosti od vrste I veličine, koštaju od 2 do 4.500 dinara i sve su sa busenom. Praznična atmosfera i euforija oko ukrašavanja doma je period koji traje i do nekoliko nedelja. Za to vreme se većina nas trudi da što lepše ukrasi enterijer doma, kako bismo uživali u veselom prazničnom ambijentu. Ako ste I vi jedan od njih, možda vam ova priča bude od koristi.