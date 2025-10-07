Tri dana pesme, igre i dečje radosti na 32. „Zmajevim dečijim igrama” u Kikindi

U duhu dečje maštovitosti i vedrine, Kikinda je još jednom postala centar stvaralaštva i igre tokom trodnevne manifestacije „Zmajeve dečje igre“. Ova tradicionalna manifestacija, koja se već više od tri decenije održava u našem gradu, posvećena je liku i delu čuvenog pesnika Jovana Jovanovića Zmaja, a svake godine okuplja mališane iz osnovnih škola, vaspitače, nastavnike i sve one koji veruju u moć dečje poezije i igre. Završna priredba u sali „Eđšega“ bila je prava svečanost dečje radosti.

– „ Ja uvek rado dođem kada me pozovete. Inače, ovo je festival, naravno smatram oazom u ovom nekom ludom vremenu, to je nešto u šta bi trebalo da ulažemo, najsmislenije je raditi sa decom koja imaju priliku da rade lepe stvari, da pevaju, igraju, sviraju, steknu neke dobre uzore a to je danas veoma dragoceno,” rekao je književnik Uroš Petrović.

– „ Nema većeg zadovoljstva za jednog pisca za decu da gostuje na jednom ovakvom festivalu koji je jedan od najvažnijih jer nosi ime po inicijatoru svega ovoga što se dešavalo kasnije u dečijoj književnosti,” nadovezao se Goran Novakov, pisac za decu.

Osim Novog Sada, Kikinda je za sada jedini grad gde se ova manifestacija održava već 32 godine.

– „ Mi smo stvarno neprestano, 32 godine smo je stalno održavali čak i 2020. kad je bila korona i to. Svake godine se trudimo da bude raznovrstan program. Prvog dana smo imali goste iz Novog Bečeja, zatim smo u popodnenvim satima imali koncert OMŠ „ Slobodan Malbaški”, drugog smo imali goste – Zmajevce iz Novog Sada sa predstavom, radionicama, izložbom…a u popodnenvim satima smo dodlei nagarde na likovnom konkursu. Trećeg dana smo išli u OŠ „Milivoj Omorac” sa našim gostima, književnim stvaraocima,” nadovezala se Tanja Nožica, zamenica direktora KCK Kikinda.

Događaju je ispred Gradske uprave prisustvovala Marijana Mirkov, članica Gradskog veća zadužena za kulturu I turizam.

– „ Kikinda je grad koji neguje kulturu i tradiciju, ali je istovremeno otvorena za nove ideje i vrednosti, a deca i njihovi talenti upravo to predstavljaju. Čika Jova je često isticao da je detinjstvo najbezbrižnije doba, a dečja iskrenost čini svet lepšim,” poručila je Mirkov.