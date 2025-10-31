Za energetsku sanaciju zgrade JP „Kikinda” Ministarstvo energetike izdvojilo 27,7 miliona dinara

Zgrada Javnog preduzeća „Kikinda“ uskoro će dobiti značajnu energetsku obnovu. Grad Kikinda je obezbedio sredstva u visini od 27,7 miliona dinara kroz Nacionalni program energetske sanacije objekata od javnog značaja, koji se realizuje pod okriljem Ministarstva rudarstva i energetike. Radovi će obuhvatiti kompletnu obnovu fasade, što će doprineti boljoj toplotnoj izolaciji i smanjenju gubitka energije tokom hladnijih meseci. Pored toga, planirana je modernizacija sistema grejanja.

-„ Mi smo dobili jedan veoma važan ugovor i potpisali ga sa nadležnim Ministarstvom, a ugovor se odnosi na unapređenje energetske efikasnosti, odnosno energetsku sanaciju objekata od javnog značaja. Ugovor je zvanično potpisan 17. oktobra u Mionici, a tim ugovorom gradu Kikindi je dodeljeno 27,7 miliona dinara, što znači da ćemo tim sredstvima uspeti da unapredimo, pre svega, zgradu JP „Kikinda“, kojoj je ovo prvenstveno namenjeno. To znači da će se u zgradu uložiti sredstva, imajući u vidu da se koristi ne samo za poslovanje, već i kao objekat od ukupnog značaja za grad Kikindu, što je takođe veoma važno. U programu je predviđeno unapređenje efikasnosti objekata od javnog značaja, i time će javno preduzeće dobiti sredstva kako bi unapredilo ne samo uslove rada za zaposlene, već i imalo priliku da kroz ove aktivnosti ostvari uštedu energije, što je od izuzetnog značaja. Predviđeni radovi u okviru ovog projekta uključuju obnovu fasade, koja će sigurno značajno doprineti smanjenju potrošnje električne energije iz sistema grejanja. Takođe, planirana je i promena sistema grejanja, što će biti značajno za uštedu energije i smanjenje troškova, odnosno računa za grejanje. Pored toga, biće primenjeni novi sistemi za upravljanje i efikasno korišćenje energenata, što je takođe od velikog značaja,” istakao je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.

Bogdan je dodao da će radovi početi odmah po završetku raspisivanja javne javne nabavke koja je u toku.

-„ Nakon toga očekujem da ćemo vrlo brzo započeti radove i da ćemo o svemu obavestiti, pre svega, javnost. Naravno, pozvaćemo i vas, kao predstavnike medija, da nam se priključite i da zajedno obiđemo radove kako bismo videli njihov tok. Verujem da će, nakon završetka nabavke, radovi početi veoma brzo, što će biti od velikog značaja, jer ćemo moći da krenemo dok su vremenski uslovi povoljni, što je takođe veoma važno za JP „Kikinda“, koje svoju zgradu koristi u svakodnevnom radu i za više namena.”