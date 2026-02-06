Zeleniji prostor kod Starog jezera: posađeno 450 sadnica

Na prostoru Starog jezera u Kikindi, u blizini Kulturno-sportskog centra „Jezero“, sprovedena je akcija pošumljavanja tokom koje je posađeno oko 450 sadnica ukrasnog drveća i žbunja. Sadni materijal obezbeđen je zahvaljujući donaciji kompanije Esiti Austrija. Akciju su realizovali Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj i JP „Kikinda“, uz učešće učenika Osnovne škole „Feješ Klara“.

Miodrag Radovanović, šumarski inženjer u JP „Kikinda“, istakao je da je reč o nastavku uspešne saradnje sa donatorima.

„Ovo je druga godina zaredom kako kompanija Esiti Austrija podržava ozelenjavanje u Kikindi. Prošle godine uređivan je park u Ruskom Selu, dok se ove godine unapređuje prostor oko Starog jezera, koji građani svakodnevno koriste“, rekao je Radovanović.

Na edukativni značaj akcije ukazala je i Aleksandra Ćazić Kiurski, nastavnica u OŠ „Feješ Klara“.

„Učenici kroz ovakve aktivnosti uče koliko je važno čuvati i unapređivati životnu sredinu. Znanja stečena na časovima biologije i ekologije ovde primenjuju u praksi, što ima dugoročan efekat na njihovu ekološku svest“, navela je Ćazić Kiurski.

Gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan naglasio je da je ozelenjavanje jedan od prioriteta lokalne samouprave.

„Donacija vredna više od 1,8 miliona dinara značajan je doprinos povećanju pošumljenosti na teritoriji grada. Nastavićemo da ulažemo u zelene površine i razvijamo partnerstva koja donose konkretne koristi građanima“, rekao je Bogdan.

U narednom periodu planirane su nove akcije pošumljavanja na više lokacija u Kikindi.

Foto: Grad Kikinda