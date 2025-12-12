Hiljadu novih članova: Penzioneri hrle u Sindikalnu organizaciju Kikinda

Sindikalna organizacija penzionera Kikinda primila je u svoje redove 1.000 novih penzionera ove godine, a na redovnoj godišnjoj skupštini proglašen je i najbolji radnikm donedavni Milenko Plavšić iz Ruskog Sela.

Penzioneri okupljeni u Sindikalnoj organizaciji Kikinde Čoke i Novog Kneževca, ne znaju za samoću. Redovno se okupljaju u svojim prosrtorijama na adresi Nemanjina 1, gde se druže, planiraju putovanja, pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija u hrani I ogrevu. Jednostavno, članovi ove organizacije ne dozvoljavaju da godine ispune njihove živote, nego upravo suprotno, životom ispunjavaju svoje penzionerkse dane. Putovanje i druženje su najveći razlog što su ove godine u svoje živopisne redove p rimili hiljadu novih članova.

Oko 9 hiljada članova broji Sindikalna organizacija penzionera Kikinde. Jednom od njih posebno je ukazano poverenje i proglašen je za najboljeg radnika. Milenku Plavšiću iz Ruskog Sela, donedavnom penzioneru, to je, kako je skromno rekao, drago i mnogo mu znači.

Uz konstataciju da su finansijsku godinu upešno priveli kraju, planiraju se nova druženja i putovanja. Već u martu naredne godine odlaze na putovanje u Ajdinoviće u Bosni i Hercegovini, ali to je samo početak. Raspoloženi i pričljivi, penzioneri znaju vrednost svakog jutra, topline doma, dobro skuvane kafe i razgovora koji nikud ne žuri. Ispraćaju nas s osmehom koji čuva mudrost I mir. Od njih, videli smo, možemo mnogo da naučimo.