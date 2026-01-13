Korinđanje Kikinđani čuvaju od zaborava

Korinđanje-stari običaj koji se zadržao u nekim delovima Vojvodine, svake godine ulepša je božićne praznike stanovnika na severu Banata. Mali Kikinđani čestitaju svojim komšijama i prijateljima Badnje veče božićnim pesmama. Od pre šest godina, korinđaši dolaze kod gradonačelnika Kikinde, a Mladen Bogdan i saradnici darivali su decu koja recituju božićne pesme slatkišima, narandžama, jabukama, orasima.

Korinđaši su simbol anđela koji su prvi dobili i objavili vest čovečanstvu da se rodio Hristos. Recitovanje božićnih pesama je običaj koji se zadržao još samo u nekim delovima Vojvodine, Kikindi i okolnim mestima, kada deca za Badnje veče pozvone na vrata domaćina, a nakon što otvori pitaju: „Da li primate korinđaše?“. Kada domaćin potvrdi, mališani redom korinđaju, a za uzvrat dobiju slatkiše, narandže, jabuke, orase, suve šljive, a kod nekoog i novac. Od pre šest godina, mali korinđaši dolaze i u Gradsku kuću koja pred Badnje veče otvori širom svoja vrata. Kako to tradicija nalaže, deca su ispred gradonačelnika Mladena Bogdana i njegovih saradnika korinđala, odnosno recitovala božićne pesme.

Negovanje tradicije i običaja za Badnji dan i veče nastaviće se i u budućem periodu, najavljuje gradonačelnik Kikinde, Mladen Bogdan, kojem korinđanje dece predstavlja posebno zadovoljstvo i unosi radost u Gradsku kuću pred najradosniji hrišćanski praznik-Božić.

Korinđanje je običaj koji se u Kikindi ljubomorno čuva od zaborava kao deo lokalnog kulturnog identiteta.