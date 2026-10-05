Novi krst kod jezera u Nakovu visok pet metara

Za one koji u Nakovo dolaze sa verom u Boga, ali i za one koji traže mir i predah, na ulazu prema jezeru od sada stoji krst visok pet metara. Svečano je osveštan, sa željom da bude znak blagoslova i dobrodošlice. Krst je izradio i poklonio dr Milan Brkin. Na njemu je ispisano „Oče naš“, molitva za mir, zdravlje i Božju zaštitu. Ono što je počelo kao inicijativa, zahvaljujući ovom poklonu dobilo je svoje vidljivo i trajno obeležje – krst koji će dočekivati sve koji dolaze na jezero.

Neka od danas, sa ovog mesta, prema Nakovu ne ide samo put ka jezeru, već i pogled ka krstu – sa verom da će svako ko mu se približi poneti sa sobom makar malo mira.