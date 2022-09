37. ,,Dani ludaje” predstavljeni i u Temišvaru

U susret 37. manifestaciji ,,Dani ludaje” narandžasti karavan kostimiranih mališana iz vrtića ,,Miki” u boje jeseni i jesenjih plodova noseći pitu bundevaru stigao je i do Temišvara u Rumuniji. Društvo su im i ovoga puta pravili tamburaši, članovi Akademskog društva za negovanje muzike ,,Gusle”, kao i predstavnici Turističke organizacije i lokalne samouprave. To je ujedno bio osmi put da Kikinđani predstavljaju najdugovečniju kikindsku manifestaciju u čast tikve, kraljice jeseni u jednom od najvećih rumunskih gradova odakle se ove godine dočekuje dolazak preko 20.000 gostiju. Upravo iz tih razloga granični prelaz Nakovo-Lunga biće otvoren od petka u sedam ujutru do nedelje u ponoć.