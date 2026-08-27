Ambasador Australije u poseti Kikindi: Razgovarano o saradnji dve zemlje

U cilju unapređenja kulturne i umetničke saradnje, Njegova Ekselencija, ambasador Australije u Srbiji Piter Trasvel boravio je u Kikindi. Nakon što ga je u svom kabinetu ugostio prvi čovek grada Mladen Bogdan, Trasvel je tokom radne posete zajedno sa domaćinima najpre posetio kikindsku Suvaču, a potom i Atelje i Muzej Terra.

Suvača i „Terra“ pokazali su dva različita lica Kikinde – jedno okrenuto tradiciji, drugo savremenoj umetnosti. Upravo spoj takvih mesta daje gradu prepoznatljiv kulturni identitet i čini ga zanimljivim i onima koji ga tek upoznaju.