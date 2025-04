April ostavio ozbiljne posledice u voćnjacima kod Nakova

Niske temperature i mraz koje su usledile od 8. aprila drastično su promenile stanje u voćnjacima. Na ukupno 51 hektaru, koliko pokrivaju zasadi Slavka Pavlovića, vlasnika voćnjaka kod Nakova – 45 hektara pod jabukom i 6 pod kruškom – evidentirani su ozbiljni simptomi izmrzavanja. Najveći gubitak registrovan je kod sorti koje su ušle u fazu cvetanja, kada su generativni organi najosetljiviji na temperaturne ekstreme.

-„ Stradala je mlađa sadnja, a zelene jabuke, Zlatni delišes, Grani Smit, oni su možda stradali oko dvadesetak posto. Ostatak ne bi trebalo, ali je pitanje kakav će biti kvalitet jer su stradali centralni plodovi, najkvalitetniji, najveći i najzdraviji. Ovaj mraz nam nije doneo ništa dobro. Preduzeli smo sve agrotehničke mere pre mraza, prskali smo jabuke i kruške aminokiselinama, monokalijum fosfatom, gibberelinom i fitopinom, ali ti preparati mogu da izdrže samo do -2, -3 stepena. Ovo malo voća što smo spasili, uspeli smo zahvaljujući vegetaciji. Očekivani prinos je trebao da bude oko 900 tona, a očekivani prihod je negde između 250 i 300 hiljada evra. Od toga, ulaganja su negde oko 100 evra, berba košta najmanje 50-60 hiljada evra, radna snaga, nafta i to još nekih 30-40 hiljada evra na godišnjem nivou. Međutim, ovaj mraz koji je pogodio crvene jabuke, kojih imam 4 hektara, i hektar krušaka, meni će ovogodišnji prihod smanjiti za od 80 do 100 hiljada evra. Na prihodu ću izgubiti od 80 do 100 hiljada evra, tako da će ova godina biti kao i prethodne dve-tri, ili nula ili minus,” rekao nam je Pavlović.