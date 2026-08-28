Bazeni od 31. avgusta rade od 10 do 18 časova

Posetioci otvorenih bazena u Kikindi i Banatskom Velikom Selu od ponedeljka, 31. avgusta, treba da računaju na novo radno vreme. Bazeni će za građane biti otvoreni svakog dana od 10 do 18 časova. Kupališna sezona na otvorenom bazenu u Banatskom Velikom Selu biće završena 6. septembra. Otvoreni bazeni u Kikindi, međutim, nastaviće sa radom i nakon tog datuma, odnosno dok vremenski uslovi budu omogućavali bezbedan i prijatan boravak posetilaca. O eventualnim promenama radnog vremena, kao i o završetku kupališne sezone na bazenima u Kikindi, građani će biti blagovremeno obavešteni.