Bezbednost na prvom mestu: Brzinski displej postavljen u ulici Jovana Jovanovića Zmaja

U cilju unapređenja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, lokalna samouprava preduzela je značajne korake usmerene ka smanjenju brzine vozila u zonama gde je to najpotrebnije. Jedna od najnovijih mera koja je implementirana jeste postavljanje usporivača saobraćaja, odnosno brzinskog displeja u ulici Jovana Jovanovića Zmaja, koje je realizovano pre mesec i po dana.

– „ Brzinski displej, postavljen je u zoni školi i veoma su koristan alat u regulisanju brzine saobraćaja, jer on svojom funkcijom kao što možete videti pokazuje koliko je ograničenje brzine kao i trenutnu brzinu vozila i samim tim podseća vozače da smanje brzinu kretanja, zbog povećanog prisustva dece u školama i drugih pešaka. Trenutno je samo na jednoj lokaciji u Kikindi postavljen brzinski displej, takođe u selima, odnosno Bašaidu, Mokrinu, Ruskom Selu, Nakovu i Sajanu postoje brzinski displeji. Iđoš, Banatsko Veliko Selo i Novi Kozarci nemaju brzinske displeje jer nisu predviđeni projektom,” rekao je Nebojša Jovanov, član Gradskog veća za komunalnu infrastrukturu i vanredne situacije.

Ulica Jovana Jovanovića Zmaja, poznata po gušćoj naseljenosti i velikom broju pešaka, uključujući i mnogobrojnu decu koja se upućuju ka obližnjim školama i igralištima, bila je mesto gde su se često dešavale saobraćajne nezgode usled prekoračenja dozvoljene brzine vožnje. Uvođenje usporivača saobraćaja predstavlja direktnu meru u cilju smanjenja tih rizika, sa nadom da će se broj incidenata značajno smanjiti.

– „ Grad konstantno radi kroz savet za bezbednost saobraćaja, konstantno se radi na poboljšanju bezbednosti kako vozača i pešaka tako i svih drugih učesnika u saobraćaju. To je stalni prioritet, a naravno videćemo još, došlo je do nekih izmena u radu samog Saveta za bezbednost saobraćaja, odnosno funkcionisanju, tako da će grad u narednom periodu u skladu sa tim raditi projekte koji će siguran sam dalje uticati na bezbednost u saobraćaju, odnosno na usporavanje saobraćaja, jer je to trenutno, prilično velik problem,” dodao je Jovanov.

Postavka brzinskog displeja samo je jedan deo šire strategije lokalne samouprave usmerene ka poboljšanju bezbednosti u saobraćaju, koja obuhvata i edukaciju građana, učenika osnovnih i srednjih škola o značaju poštovanja saobraćajnih propisa, kao i pojačanu kontrolu saobraćaja.