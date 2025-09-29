Crveno beli poraženi od Bačke iz Bačke Palanke pred svojom publikom

U sedmom kolu Srpske lige Vojvodina, fudbaleri OFK Kikinde doživeli su neugodan poraz pred svojom publikom. Na Gradskom stadionu slavila je Bačka iz Bačke Palanke rezultatom 0:3. Prvih 45 minuta proteklo je u ravnopravnoj borbi, mreže su mirovale, a publika je imala priliku da gleda čvrstu igru bez golova. Ipak, nastavak je doneo preokret. Već u 47. minutu gosti su načeli domaću odbranu i poveli 0:1. Pokušaji Kikinde da se vrate u igru nisu doneli rezultat, dok je Bačka nastavila u istom ritmu i u 73. minutu udvostručila prednost. Konačan udarac domaćinu stigao je pred sam kraj susreta, u 89. minutu, kada su gosti postavili tačku na meč – 0:3.

Velikoselska Kozara upisala je sigurnu pobedu na svom terenu, savladavši gostujući Zadrugar rezultatom 4:1. Domaći fudbaleri od samog starta nametnuli su ritam igre i pokazali efikasnost pred golom rivala. Strelci za Kozaru bili su Spahić, Đorić i Zeljković, dok se Đorić još jednom upisao u listu strelaca i potvrdio trijumf svoje ekipe. Prava goleada viđena je u Vlajkovcu, gde je domaće Jedinstvo savladalo Slobodu iz Novih Kozaraca rezultatom 4:3. Publika je uživala u efikasnom fudbalu i neizvesnoj utakmici u kojoj su se golovi nizali sa obe strane. Iako su gosti pružili snažan otpor i uspeli da tri puta zatresu mrežu domaćina, Jedinstvo je imalo više koncentracije u završnici i na kraju slavilo važna tri boda. Fudbaleri Crvene zvezde nisu imali sportske sreće na gostovanju u Starčevu, gde je domaći Borac slavio rezultatom 3:2. Utakmica je bila neizvesna od prvog do poslednjeg minuta. Iako su gosti dva puta dolazili do izjednačenja, Borac je pokazao bolju završnicu i uspeo da preokrene rezultat u svoju korist I osvoji važna tri boda pred svojom publikom.