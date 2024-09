Da li ste znali da je lekovitost vode na bogomolji Vodice otkrio jedan čobanin?

Samo tri kilometra južno od Kikinde, u dolini ispod nasipa Kikindskog kanala, nalazi se bogomolja Vodica, mesto koje krije neobične priče i legende. Ovaj kompleks, podignut 1865. godine i koji pripada Eparhiji banatskoj Srpske pravoslavne crkve, obuhvata crkvicu, konak i kuću čuvara, te je prepoznat kao kulturno dobro od velikog značaja.

Jedna od najpoznatijih legendi vezana je za čobana koji je, dok je čuvao stado, oprao noge u maloj barici ispod brda, gde je izvirala tanka struja vode. Posle nekoliko dana, primetio je da su mu noge potpuno ozdravile. Tako se raširila priča o lekovitosti izvorske vode na Vodici, zbog čega su ljudi sa raznim tegobama počeli da dolaze u nadi da će i oni pronaći isceljenje. Druga priča spominje istog čobana, ali ovog puta je u centru pažnje bolesna ovca. Zaglavila se u blatu pored izvora i ostala tamo ceo dan. Kada je čobanin sutradan došao, zatekao je ovcu kako veselo trčkara, potpuno oporavljena. Ubrzo su na tom mestu iskopani bunari, a meštani su primetili da voda iz njih poseduje lekovita svojstva. Oni koji su ispirali oči ovom vodom primećivali su poboljšanja, pa su molitve za zaštitu od bolesti i ozdravljenje postale uobičajene na ovom mestu. Vremenom, Vodica je postala destinacija za mnoge bolesnike i vernike, naročito tokom praznika poput Duhova, Ognjene Marije i Male Gospojine, kada su se ovde okupljali da bi ispirali oči i delove tela vodom iz bunara, koju su prozvali „svetom vodom.“

Prvi pisani trag o Vodičkoj Bogomolji potiče iz 1837. godine, kada je zabeleženo da se na mestu zvanom Valov, gde voda suzi iz brda, nalazi krst sa dve ikone i koliba pokrivena trskom. Ovi zapisi ukazuju na to da je Vodica bila svetilište i pre toga vremena, s obzirom na to da je krst podignut i da je izvor bio zaštićen kolibom. Kapela, izgrađena 1865. godine, ima dimenzije 3,5 metara dužine, 2 metra širine i 2,6 metara visine, sa malim tornjem i jednim zvonom. Na južnom zidu unutrašnjosti crkvice postavljena je ploča sa natpisom: „Srpska crkvena opština Velika Kikinda – BOLNICIMA 1865. godine.“ Kapela je posvećena Svetoj velikomučenici Marini, poznatijoj kao Ognjena Marija, a nekada su se na njen dan organizovale litije iz Kikinde do Vodice. Da bi vernici i bolesnici imali zaklon, 1895. godine je izgrađen konak, smešten u brdu pored crkvice. Unutrašnjost crkvice nije bila oslikana sve do 2009. godine, kada je rad na ikonopisanju započela poznata umetnica Sandra Stanković iz Kikinde. U središtu zaobljenog zida crkvice dominira ikona „Bogorodica šira od nebesa sa anđelima,“ okružena ikonama Svete Petke i Svete velikomučenice Marije.

Ceо kompleks Vodice je 1980. godine proglašen spomenikom kulture, a 1991. godine dobio je status nepokretnog kulturnog dobra od velikog značaja. Ova bogomolja, sa svojom bogatom istorijom i duhovnim nasleđem, nastavlja da privlači mnoge vernike i posetioce koji traže utehu i isceljenje.

Foto: Wikipedia