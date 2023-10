Da li ste znali da je Televizija Kikinda za 18 godina proizvela više od 30.000 priloga?

Upoznajte Televiziju Kikinda kroz brojke/brojeve.

Televizija Kikinda za 18 godina od početka emitovanja programa proizvela je preko 200.000 minuta programa što je 3.333 sati programa koji bi pokrio 139 dana neprekidnog prikazvanja.

Za to vreme na terenu je snimljeno, montirano i emitovano više od 30.000 priloga koji pokrivaju sve gradske teme, od poljoprivrede do politike, od kulture do tema za decu i mlade, od privrede do turizma i mnogo toga. Podsetićemo se da je naša ekipa svakoga dana za vreme pandemije korona virusom izveštavala sa lica mesta o razvoju situacije, kao i u drugim okolnostima kada smo bili jedini koji donose vesti o događanjima iz grada.

Kada je reč o emisijama, do sada brojimo preko 3.000 emitovanih emisija sopstvene produkcije, što je više od 160 emisija godišnje a ovaj prosek se povećava svake naredne godine. Time se ističemo kao jedinstvena i jedina medijska kuća u gradu sa izuzetno bogatom arhivom. Upravo taj sačuvan materijal predstavlja orgomnu vrednost i čini posebnu hroniku grada koju brižno čuvamo i koristimo u svrhu proizodnje TV programa evocirajući uspomene Kikinđana na prošlo vreme.

Dnevnik naše televizije se emituje od samog početka emitovanja programa. A da li ste znali da se „Riznica” i „Plodovi ravnice” takođe emituju od 2005. godine?

A šta se krije iza broja 540?

U Telekom Iris paketima Start, Plus i Max na kanalu 540 nalazi se TV Kikinda sa dvadesečetvoročasovnim programom. Naš program takođe možete da pratite i našem sajtu 24 sata LIVE na https://tvkikinda.rs/tv-kikinda-live/.

Prisutni smo i svim dgitalnim platformama.

Naš portal www.tvkikinda.rs odnosno sajt kreiran 2016.godine, svojevrsna je arhiva vesti, dnevno ima u proseku preko 3.300 poseta. Navodimo primer jednog dana sredinom juna u kojem je zabeležen izuzetan broj poseta našem internet portalu, dostižući tačno 18.182 posete od strane 6.122 posetilaca. Posebno se radujemo činjenici da veliki deo ovih poseta dolazi iz inostranstva, što predstavlja dragocenu potvrdu angažovanja naše dijaspore, koja živi i radi u različitim državama širom sveta, ali i dalje oseća duboku povezanost i interesovanje prema svojoj rodnoj Kikindi. Ovo svedoči o snažnom ljubavi i podršci koju naša zajednica pruža svojoj lokalnoj zajednici, te nam daje podstrek da nastavimo sa pružanjem relevantnih informacija i sadržaja koji ih povezuju sa njihovim korenima.

Najduže smo prisutni na društvenoj mreži Facebook preko koje više od 10.000 pratilaca redovno dobija proverene informacije „iz prve ruke”, a to znači da najčešće naši pratioci na Facebook-u mogu da pročitaju važne vesti i pre emitovanja prvog Dnevnika koji je u 18 časova i time interaktivno učestvuju u razgovorima i polemikama gradskih društvenih tema. Zapratite nas i vi na: https://www.facebook.com/tv.kikinda/.

Na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/@tv.kikinda do sada smo postavili 3.100 videa a broj pratioca danas je prešao 6.760 i konstatno raste iz dana u dan. Uzimajući u obzir broj stanovnika u Kikindi po poslednjem popisu iz 2022. godine izračunali smo, poređenja radi, da nas prati skoro svaki sedmi stanovnik na teritoriji pštine Kikinda.

Iza ovih fantastačnih uspeha stoji tim koji danas broji 10 izuzetnih ljudi koji vas svakog dana vode od vesti do povesti.

Vaša Televizija Kikinda.

Ivana Radojević,

glavni i odgovorni urednik Televizije Kikinda