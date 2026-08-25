Dečja pijaca u Kikindi proslavila punoletstvo

Dečja pijaca u Kikindi ove godine obeležava svoje „punoletstvo“, jer je Kulturni centar Kikinda organizuje već 18 godina. Tokom leta mališani na svojim tezgama prodaju igračke i druge sitnice, zarađuju džeparac, ali pre svega provode vreme i druže se sa vršnjacima.

Od skromnog odziva tokom prvih godina, Dečja pijaca izrasla je u prepoznatljivu letnju tradiciju, pa danas među roditeljima koji dovode mališane ima i nekadašnjih učesnika. Kroz igru i prodaju deca se istovremeno upoznaju sa radnim navikama, vrednošću novca i samostalnim raspolaganjem zaradom.