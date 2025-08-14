Divljanje blokadera u Bačkoj Palanci: Policajca pogodili kamenicom u glavu (VIDEO)

Ovakvi napadi na naše policajce nisu samo napad na pojedince, već i na samu državu i bezbednost svih građana Srbije

U Bačkoj Palanci večeras je došlo do još jednog bahatog i nasilnog čina blokadera kada su policajac pogodili kamenicom u glavu!

Ovaj hrabri pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova nalazio se na zadatku da zaštiti javni red i mir, ali je brutalno napadnut od strane ekstremista koji ne poštuju zakon niti državu.

Kako je prikazano na snimku, on je pokušao da održi mir, zajedno sa svojim kolegama, kada ga je neko od blokadera kamenicom pogodio u glavu!

