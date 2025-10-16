Opozicija kao Alija Izetbegović: Od izmišljenog ubistva dečaka, do izmišljene otmice studentkinje

Nema čega se od njih nismo naslušali i nagledali u poslednjih godinu dana.

Gledali smo kako narodna poslanica Dragana Rakić, kao da je sa uma sišla, uporno pokušava da otme štit i opremu zbunjenom policajcu, koji izbegava da postupi po pravilu službe i mlatne je palicom.

Poslanici opozicije su nekoliko dana guslali o tome da su batinaši SNS u Novom Sadu pretukli četvoricu blokadera. Snimci nadzornih kamera i istraga su pokazali suprotno: da su četvorica blokadera, u teško alkoholisanom stanju, napala grupu Roma i – izvukla deblji kraj.

Negde tih dana blokaderi i poslanici opozicije su pokušali da na silu uđu na sednicu Skupštine grada Beograda i pritom fizički napali obezbeđenje. Gađajući ih kesama sa farbom.

Mlaćenje policije motkama i kamenicama, gađanje policije kiselinom i lupanje prostorija SNS su postali svakodnevna slika sa “nenasilnih” protesta.

Gledali smo kako policija narodnoj poslanici Ivani Rokvić, kada je krenula da se “razjasni” sa studentima u Pionirskom parku, u torbi pronalazi – skalpel.

Zatim je javnost uznemirena jednom u nizu već legendarnih laži Marinike Tepić da je policija zaplenila pakete droge sa slikom predsednika Srbije. Na slici je bio predsednik Kolumbije.

Sledeća laž je bila vest da su pristalice vlasti u Valjevu pretukle blokadera, mladića od 16 godina, koji je ubrzo preminuo. Sve je izmišljeno: i mladić, i batine i smrt.

U Skupštini Srbije smo gledali kako poslanici opozicije, kao nekršteni, duvaju u pištaljke, kolege iz vladajućih stranaka i policajce iz parlamentarnog obezbeđenja gađaju flašama i topovskim udarima, na njih bacaju suzavac, prskaju ih sredstvima za omamljivanje i aparatima za gašenje požara. Kao u horor filmu.

Mislio sam da od toga ne može gore i niže. I prevario se.

Pre tri dana, na sednici parlamenta, Borko Stefanović je poslanicima i javnosti dramatično saopštio “strašnu vest” da je policija privela i u podrumu policijske stanice tukla studentkinju Poljoprivrednog fakulteta, a nakon puštanja na slobodu ponovo je kidnapovala na ulici, nabila joj kesu na glavu, ponovo je privela i ponovo tukla.

Usledila je dvodnevna kampanja laži o “Vučičićevim eskadronima smrti”, u kojoj su poslanici opozicije histerično tražili glavu predsednika republike i njegovih saradnika.

Na kraju se pokazalo da je i to izmišljeno. Niti je privedena, niti je kidnapovana, niti je tučena. Što su potvrdile i ona i policija.

I šta? Ništa. Neko iz opozicije se izvinio javnosti? Niko. Zbog dramatičnog uznemiravanja javnosti, tužilaštvo pokrenulo istragu? Taman posla.

Teško se oteti utisku da deo opozicije želi sukobe i žrtve. Po bilo koju cenu.

I zabrinut pitam sebe i sve nas: šta je sledeće? Koja laž? Koji skandal? Šta će sve izmisliti i učiniti da bi uoči 1. novembra posejali što više semena smutnje i mržnje i tako što više ljudi privukli u Novi Sad, na još jedan pokušaj nasilne smene vlasti.

Na kraju da podsetim na masakre u ulici Vase Miskina i pijacu Markale u Sarajevu i masakr u Račku, na Kosovu i Metohiji. I na ono što se događalo posle toga. Nadam se da nikom dobronamernom i zabrinutom za mir u Srbiji ne treba objašnjavati zbog čega.