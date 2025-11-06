Đaci Ekonomsko–trgovinske škole pokazali veliko srce na humanitarnom bazaru

Dobrota i solidarnost ne mogu se izmeriti novcem – to su učenici Ekonomsko–trgovinske škole pokazali svojom primerom u dvorištu OŠ „Vuk Karadžić“. Humanitarni bazar koji su organizovali imao je za cilj da prikupi sredstva za lečenje učenice iz OŠ „Jovan Popović“ koja boluje od leukemije.

-„ Neko je u viber grupi gde je cela škola rekao za devojčicu i za humnitarnu akciju. Mi smo odlučili da moj smer, moj razred napravi kolače i da prikupimo novac za devojčicu. Ovo nije prvi put da učestvujemo u ovakvim akcijama, to činimo iz godine u godinu. Pripremili smo slatke kolače, posne štapiće, mafine i pucavce,” rekla nam je Tamara Bogosav sa kuvarskog smera ETŠ Kikinda.

-„ Pravili smo magnete, narukvice, sve je to ručno napravljeno i uključili smo naše drugare kuvare. Nama je ukupno trebalo dve nedelje da pravimo, nismo pravili svakog dana ali smo se trudili da što više pravimo i bilo je zahtevno, mogu reći,” nadovezala se Mila Jerinkić sa smera turistički tehničar.

Zajedničkim snagama OŠ „Vuk Karadžić” i ETŠ odazvali su se apelu za pomoć oboleloj devojčici.

-„ Zapravo, delovala su i postojala su dva paralelna procesa – direktorica OŠ „Jovan Popović” je obavestila sve direktore škola i pozvala da učestvujemo u humnitarnoj akciji za pomoć učenice a paralelno sa tim, tekao je i proces naših učenika koji su sa učenicima drugih škola saznali da treba pomoć devojčici tako da smo se na ovom humanom zadataku našli na istom teren, i profesori i učenici,” izjavio je Robert Vunjak, direktor Ekonomsko-trgovinske škole.

-„ Nastavnici, odnosno profesori likovne kulture i vaspitanja oslikavaju mural na temu tolerancije i empatije a učenički parlament došao je na ideju da organizuje humanitarni bazar. Nama je velika čast što smo, na neki način podstakli a što su oni isplanirali celu akciju i što su na neki način i nama odraslima pokazali kako trebamo da se ponašamo u ovakvim situacijama,” zaključio je Ivan Pantelić, direktor OŠ „Vuk Karadžić.