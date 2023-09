Dobrodošli na 38. Dane ludaja: kompletan program ovogodišnje manifestacije

Spremni smo za Dane Ludaje. Do početka zvaničnog programa ostala su dva dana, a evo šta nas tačno očekuje.

ČETVRTAK 14.09.2023.

Otvaranje ovogodišnje manifestacije „Dani ludaje“ počinje u četvrtak 14.septembra u 10 časova u najvećoj gostinskoj sobi u Evropi – kikindskom trgu.

Najpre su planirane igre sa ludajom.

Insitutcije kulture pozivaju Vas da tokom trajanja manifestacije posetite njihove programe, stalne postavke i aktuelne izložbe. Tako u „Terri“ tokom dana ludaje možete obići stalnu postavku u dvorištu Ateljea, u nekadašnjoj fabrici crepa, bivšem „Pogonu II” IGM Toza Marković, na adresi Danila Kosića bb. Tu je i Galerija „Terra“ u centru grada gde je u toku izložba grafike i terakote Milana Blanuše, a u Muzeju „Terra“ u nekadašnjoj kasarni nudi vam se mogućnost da pogledate izložbu Vesne Paunović „Paradigma doma“. Narodni muzej Kikinda, smešten u velelepnoj građevini u samom srcu Kikinde, poziva vas da učestvujete u izložbi „Leta pre neta“ Muzeja nauke i tehnike iz Beograda.

Sve je to moguće obići do 18 časova kada vas u Biblioteci „Jovan Popović“, prvog dana manifestacije očekuje izložba i književno veče „Plodovi jeseni“ na kojoj će biti proglašeni najbolji likovni i literarni radovi, a odmah potom i predavanje dr Gorana Arbahama „Zdravlje na dlanu, ludaja na tanjiru“. Stižemo do večernjih sati, naklonjenih fanovima klasične muzike, kada nas od 20 sati očekuje nastup Stefana Milenkovića i orkestra Kamerata.

PETAK 15.09.2023.

Već u ranim satima, u petak 15. septembra program se nastavlja. Počinje Mini sajam preduzetnika koji će trajati dva dana, u organizaciji Opšteg Udruženja Preduzetnika Kikinda, a od 10 sati otvara se „Ulica starih zanata i suvenira“ na gradskom trfgu gde će lokalna udruženja, zanatlije i gosti predstaviti svoju ponudu.

Porozištance Lane uključuje se u program od 11 sati sa Lutkarskom radionicom u svojim prostorijama , a Udruženje „Kikindka ludaja“ biraće „najslađu kikindsku ludaju“ u dvorištu kurije od 12 sati do 12.30 minuta.

Dolazimo do jednog od najvažnijih događaja na „Danima ludaje“ – Karnevala maskiranih predškolaca koji počinje u 16 časova i kreće od trga sa strane ulice Kralja Petra I . Povorka će se kretati ka trgu da bi Kinderbal nakon šetnje bio nastavljen u dvorištu muzeja.

Ulazimo u večernje sate kada nas na gradskom trgu očekuje koncert najpre YU grupe od 21h, a potom i Neleta Karajlića i Osiromašenog uranijuma od 23 sata.

SUBOTA 16.09.2023.

Stižemo do centralnog dana manifestacije. Subota je. Valja se lepo obući, kao nekada, najlepše haljine za dame i odela za muškarce i krenuti na fruštuk koji počinje u 10h. Biće tu specijaliteti lokalne kuhinje, jela od ludaje i pregršt banatskih delikatesa. Zatim ćemo prošetati Evropskim kutkom gde nam se predstavljaju gosti iz inostranstva, naši dragi gradovi pobratimi i prijatelji. U gostinskoj sobi nastupaće brojni kikindski KUD-ovi i predstavnici Evropskog kutka sa svojim tačkama.

Mališani dan mogu nastaviti u Muzeju gde je od 10 do 12 sati u planu „Dvorište ludajište“ – kreativna radionice za decu, dok će na trgu će majstori karvinga rezbariti ludaje od 10 do 15 časova, tu je tek magija na delu.

Potom u 13 časova startujemo sa najznačajnijim – prijavljivanjem i registracijom za izbor najteže i najduže ludaje. Prijave su do 14 časova. Nakon merenja koje se dešava na trgu od 14 do 16 sati, pozdravnom rečju domaćina u 17 časova počinje centralni muzičko scenski program i zvanična dodela nagrada za najteže i najduže ludaje.

Malo pauze koju možete iskoristiti da šetate trgom, posetite neku od izložbi ili kikindskih atrakcija ili turističkih destinacija poput Suvače, Železnice, Starog jezera, Vodice, pa se vraćamo na gradski trg gde od 11 počinje koncert Milice Pavlović, a potom od 23 sata Saše Matića.

NEDELJA 17.09.2023.

Odmaramo do nedelje kada ponovo možemo uživati u plodovima rada kikindskih domaćica na gradskom trgu, posetiti Ulicu suvenira i starih zanata, ili na Starom jezeru propratiti 12.Međunarodni Zlatni kotlić, odnosno takmičenje u kuvanju riblje čorbe.

Od 13 časova na bivšem pogonu III IGM Toza Marković počinje 28. Revija paradnih zaprega, prelep doživljaj za ljubitelje konja. Ovogodišnje Dane ludaje završavamo koncertom grupe Banda drvena na trgu od 20 sati. To je trenutak kada ispraćamo jednu i već započinjemo da planiramo narednu manifestaciju. Uživajte u Danima ludaje i dobro nam došli!