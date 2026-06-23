Dr Milan Brkin udahnuo dušu izumu Leonarda da Vinčija

Od ideje Leonarda da Vinčija do zvuka – kikindski pronalazač, profesor, doktor Milan Brkin oživeo je vekovima staru ideju – izradio je muzičku kutiju prema originalnim skicama Leonarda da Vinčija dajući tako život ideji staroj više vekova pretvarajući je u zvučni mehanizam koji ponovo govori jezikom genija.

-„ Morao sam strogo njegovih skica da se držim jer on je poput genijalca našeg Nikole Tesle nešto sakrio. U crtežu je falilo nešto, tako i u skicama da Vinčija. Interesatno je što zvuk dolazi od prirodnog materijala i to oplemenjje samu izvedbu,” izjavio je Brkin.

Najzahtevniji deo izrade bio je ručni prenos kanala koji je morao biti urađen sa preciznošću.

-„ Da Leonardo da Vinči danas vidi ovu muzičku kutiju rekao bi, još jedna budala (smeh). Verovatno bi se obradovao ali naspram njega, glupo je porediti se jer je on ipak bio jedna veličina,” zaključio je Brkin.