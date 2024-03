Dušan Vasiljev u centru pažnje: Eskpresionistički pogled na Vasiljevo doba

U Narodnoj biblioteci „Jovan Popović” povodom obeležavanja stogodišnjice od smrti pesnika Dušana Vasiljeva, govorilo se o njegovom dobu od 1914-1918 godine. O vremenu u kojem je živeo značajni ekspresionistički pesnik govorili su istoričari Kikinde, Novog Sada i Temišvara.

U Narodnoj biblioteci “Jovan Popović” održan je Okrugli sto posvećen stogodišnjici smrti kikindskog pesnika Dušana Vasiljeva. Tema diskusije bila je “Dušan Vasiljev i njegovo doba 1914-1918”, obuhvatajući razgovore o životu i delu ovog značajnog velikana, istoričari su predstavili period Velikog rata, nestanak Austrougarske, stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, oblikovanje nove banatske granice i pojavu komunizma u Banatu.

-Ovo je više klasično istorijsko predavanje, gde smo kroz hronološku crtu prelaza pokušali da razumemo ličnost, delo i stvaranje Dušana Vasiljeva rekao je Srđan Sivčev, v.d direktora Istorijskog arhiva.

-Pričaću o periodu kada do izražaja dolazi klasna borba, to se desilo 1920. bila čuvena trodnevna Čenejska buna. Sve se to odrazilo i na stvaralaštvo Dušana Vasiljeva iz tog perioda, dodao je Saša Jašin direktor izdavačke kuće Saveza Srba u Rumuniji.

-Dušan Vasiljev je jedan od Srba koji su živeli u Temišvaru, a onda se 1919. godine preselio u Kikindu. Sa njegovom selidbom preselio se i veliki broj inteligencije, sveštenstva i naroda, zaključila je Jovana Kasaš istoričarka.

Kikinđanin, Dušan Vasiljev, ostavio je za sobom veliki trag koji je nadaleko zapažen, a Okrugli sto održan je kao jedan od višednevnih programa u okviru obeležavanja veka od njegove smrti.