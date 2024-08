Dvoršte Kurije prepuno smeha: Predstava ,,Ljubav na seoski način” oduševila sugrađane

Iz Turističke organizacije grada Kikinde pobrinuli su se da i ovo kikindsko leto bude u znaku brojnih zanimljivih sadržaja za sve generacije – od koncerata, radionica, izložbi, bioskopa na otvorenom pa sve do koncerata i predstava. Upravo jedna takva bulevarska komedija uspela je da nasmeje veliki broj sugrađana, a reč je o komadu ,,Ljubav na seoski način” u režiji Radeta Vukotića. To je jedna vesela priča o Iliji koji saznaje da ga žena Slobodanka vara sa seoskim veterinarom Miladinom pa odlučuje da nađe ljubavnicu kako bi je učinio ljubomornom u čemu mu pomaže medicinska sestra Jelisaveta. Međutim, u priču se umeša i prva komšinica Brana koja priznaje Slobodanki da je već bila u kratkoj vezi sa Ilijom ali i sa veterinarom. Kad za sve to sazna i Branin muž Miloje dolazi do neverovatnog obrta. Lik ilije maestralno je dočarao glumac Saša Pantić.