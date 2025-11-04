Evidentiranje i upis prava na nepokretnostima po novom zakonu počeće 8. decembra

Evidentiranje i upis prava na nepokretnostima po novom zakonu pod nazivom ,,Konačno svoj na svome” počeće 8. decembra, kada će građani Kikinde moći da podnesu zahtev u naredna dva meseca, dok će u posebnim uslovima usled nemogućnosti da se ostvari ovo pravo, rok bitu produžen za još mesec dana.

U cilju pravne sigurnosti građana Srbije, novi zakon pod nazivom „Konačno svoj na svome“ stupio je na snagu 24. oktobra, a omogućiće evidentiranje i upis prava na nepokretnostima čak 4,8 miliona nelegalnih objekata širom zemlje. Ovaj zakon predstavlja jednu od najvažnijih reformi u oblasti nekretnina i urbanog planiranja u poslednjih nekoliko decenija. Zahtevi za upis prava na nepokretnostima počeće 8. decembra.

Do sada je problem nelegalne gradnje bio dug i komplikovan, usled birokratskih propisa koji su kočili celokupnu proceduru koja bi vlasnicima rešila problem. Novi zakon olakšaće čitav proces, bez nepotrebnih prepreka.

Građani će biti blagovremeno obavešteni na kojim mesti će moći da podnesu prijavu, a za sve dodatne informacije i pitanja do 8. decembra, moći će da pozovu Kol centar na broj 410-226, na šalteru broj 7 u Uslužnom centru i u kancelariji broj 68 u Gradskoj upravi, gde će moći da obave uvid u stanje svojih nepokretnosti, kao i da saznaju kako da pripreme potrebne papire, kako bu upis nepokretnosti bio lako i brzo sporveden.

Stupanjem na snagu zakona „Konačno svoj na svome“, prestao je da važi stari Zakon o ozakonjenju objekata, što znači da su svi postupci koji su otpočeli u skladu sa prethodnim zakonom obustavljeni i građani će morati da podnesu novu prijavu. Naknada za upis prava na nepokretnostima u zavisnosti od tipa objekta i lokacije iznosiće oko 100 evra. U roku od 60 dana, objekat postaje legalan i uknjižen, čime vlasnici dobijaju potpuno pravno priznanje svog objekta.