Dajković iz Kikinde poručio: Podrška politici Aleksandra Vučića

Podršku Aleksandru Vučiću i izbornoj listi koju predvodi, iz Kikinde je pružio Vladislav Dajković, političar iz Crne Gore. Dajković je u Kikindi razgovarao sa aktivistima Srpske napredne stranke, a potom se obratio na tribini u Narodnom pozorištu. U fokusu njegovog obraćanja bile su političke prilike u Srbiji i Crnoj Gori. Govoreći o svojim političkim iskustvima u Crnoj Gori, lider Slobodne Crne Gore ocenio je da je lepo biti deo pobedničkog tima koji predvodi Aleksandar Vučić.

Predsednica Gradskog odbora SNS-a Stanislava Hrnjak poželela je dobrodošlicu Dajkoviću i istakla da je sa dobrim namerama došao u grad dobrih ljudi. Kao predsednik Slobodne Crne Gore, Dajković podržava politiku Aleksandra Vučića i ističe značaj snažnijeg povezivanja Srbije i Crne Gore. Posebno se zalaže za očuvanje i jačanje veza između dva naroda, kao i za, kako navodi, „srpsku Crnu Goru“. U svojim političkim porukama Dajković odnose dve države vidi kao pitanje koje prevazilazi dnevnu politiku, uz insistiranje na bliskim i prijateljskim vezama Beograda i Podgorice.