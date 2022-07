Exit festival 2022: Kezz sutra na Dance areni

Popularni muzički festival Exit traje do 10. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Kantautorka i live looping umetnica Tamara Ristić Kezz nastupiće sutra (10. jula) od 21 do 22 sata na mts Dance areni.

-Na Exit me je prvi put odveo tata, 2006. godine, i to pravo na Dance Arenu, da osetim moć basa i masu ljudi. Nakon toga sam jednom svirala na Exitu 2013. sa bendom Zaa i par puta išla isključivo na koncertne stejdževe. A onda sam, 2017. odlučila da odem i čujem Jeff Millsa. Bila je to ujedno i moja prva poseta Dance Areni nakon dobrih 11 godina. Da li znate za onaj efekat, kada ste klinac i nešto vam se čini ogromno, a kada posetite to isto mesto nakon više godina, izgleda kao da se smanjilo. E, meni se desio upravo taj ustisak i nakon desetominutnog ubeđivanja drugarica da “ovo sigurno nije Dance Arena i tu ne može da stane 25000 ljudi”, pomirila sam se sa činjenicom da je očigledno u pitanju moja iskrivljena percepcija i prepustila sam se zvuku koji je već na samom početku ubacivao ljude u trans. Tog jutra sam otišla za Kikindu, iako mi se jako ostajalo na festivalu, ali je upravo zbog te neostvarene želje nastala moja prva techno traka “I don’t wanna go home“, koju sam stvarala zamišljajući da je izvodim ni manje ni više, nego na Areni- napisala je Kezz u svojoj objavi na fejsbuku, povodom sutrašnjeg nastupa.

-Neizmerno sam zahvalna Exit Festivalu, koji je prepoznao moje stvaralaštvo, iako sam ga gradila underground pristupom u traganju za sopstvenim stilom. Kako to sada zvuči, dođite da čujete na Densari – poručila je Kezz.