(FOTO) BEZ TRUNKE STIDA! Dok Štimac letuje, Jaćimović broji milione! KAKO BLOKADERI JOŠ ZARAĐUJU NOVAC NA RAČUN TRAGEDIJE?

Foto: Screenshot/newslite/Ilustracija

Prošlo je skoro 10 meseci od strašne tragedije koja je 1. novembra 2024. potresla celu naciju. Dok porodice i najbliži i dalje žive u dubokoj boli i tugovanju, neki bez imalo poštovanja pokušavaju da na toj tragediji zarade.

Da je ovo jasna koordinisana akcija pokušaja rušenja države potvrđuje se i kroz činjenicu da su demonstrantima širom Srbije obezbeđeni identični bedževi i parole.

Kako to da svi demonstranti isto misle i koriste iste parole? Zašto niko nije osmislio drugačiju poruku, već se ponavljaju lako zapamtive i identične rečenice?

Ovakva uniformnost jasno ukazuje na organizovanu i plansku strategiju, a ne na spontani izraz nezadovoljstva građana.

Takođe, izaziva dodatnu sumnju i ogorčenje javnosti, jer jasno ukazuje da postoji jedna „centrala“ koja kontroliše i uniformisanost demonstracija, ali i profitere koji pokušavaju da zarade na tome.

Elem, gore od toga jeste to što je instagram u proteklih nekoliko dana preplavljen reklamama za bedževe, pištaljke, makete…

Umesto dostojanstva i poštovanja, vidimo pokušaj komercijalizacije nečije velike patnje, i to sve bez trunke empatije.

Nažalost, ovo nije izolovan slučaj

Dok se na internetu vrši ova sramna trgovina tugom, Štimac uživa u luksuznim letovanjima na najskupljim destinacijama.

Još jedan dokaz da se u pozadini svega vrti ozbiljan novac i da organizatori navodnih „spontanih“ protesta nisu baš toliko nevini koliko se predstavljaju, isplivao je u javnost!

Primer toga je i Jaćimović, koji je posle pada nadstrešnice osnovao firmu, kupio autobuse, stanove i kuće, a novac samo leže na račun.

U intervjuu za jedan okupacioni medij, Jaćimović je javno priznao da mu je za nabavku autobusa uplaćeno više od 300.000 evra — više od 41 milion dinara iz Srbije, i dodatnih 90.000 evra iz Amerike.

Zvuči poznato?

Transparentnost samo kad odgovara. Novac stiže, autobusi se kupuju, slogani su uniformisani, a protesti „spontani“?

Ovo priznanje samo je još jedan u nizu dokaza da iza svega stoji ozbiljna organizacija, strani novac i jasna politička agenda.

Pitamo se samo, ko piše scenarije i ko za sve to plaća?

Izvor: nsuzivo.rs