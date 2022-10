Fudbaleri OFK ,,Kikinde” i ,,Slobode” iz Novih Kozaraca u trci za prvo mesto

U 12. kolu Vojvođanske fudbalske lige – istok, fudbaleri ,,Kikinde” slavili su u Omoljici nad domaćom ,,Mladosti” sa 2:0. Pitanje pobednika u prvom poluvremenu rešio je kapiten ,,crveno belih” Nebojša Đukić koji je zatresao mrežu domaćina u 37., a zatim i u 39 minutu. Sa novom pobedom, tim sa Gradskog stadiona ponovo je bodovno izravnat sa aktuelnim liderom na tabeli, ,,Slobodom” iz Novih Kozaraca koji je savladao ,,Borac” iz Starčeva rezultatom 2:0. U listu strelaca za Kozarčane dva puta upisao se kapiten Slavko Ćulibrk. Železničari su izgubili na Vašarištu od gostujućeg ,,Jedinstva” iz Banatskog Karađorđeva sa 3:0. Do sigurne pobede I važna tri boda kojim su učvrstili poziciju na sredini tabele vojvođanskog istoka došli su i fudbaleri ,,Kozare” koji su u Banatskom Velikom Selu pobedili ,,Jedinstvo” Vlajkovca sa 1:0. Gol za domaću ekipu postigao je Ilija Erdeljan. Ruskoselska ,,Crvena Zvezda” izgubila je u Perlezu od domaće ,,Vojvodine 1928” sa 2:1.

U 12. kolu Područne fudbalske lige Zrenjanin nakovački ,,Polet” savladao je ,,Crvenu zvezdu” iz Vojvoda Stepe sa 2:1. Identičnim rezultatom utakmicu je završio i mokrinski ,,Delija” nad gostima iz Stajićeva.

U trećem kolu Druge lige sever, odbojkašice ,,Kikinde 0230” izgubile su na domaćem terenu u hali SC ,,Jezero” od objektivno jačih protivnica, ekipe ,,Štrand Volej” iz Novog Sada sa 3:0 u setovima. Odbojkaši ,,Kikinde” doživeli su istu sportsku sudbinu I to u Kulpinu gde su poraženi sa 3:2.

Nakon poraza u prethodnom kolu, kuglašice ,,Kike 0230” u nastavku šampionata vratile su se na pobedničke staze. Tako su naše ,,Kikice” u Banji Junaković u 7. Kolu Super lige savladale ,,Apatin” sa 5:3 I 24 čunja razlike. Ekipa je nastupila u sledećem sastavu: Marijana Francuski, Natalija Kresoja, Jelena Santo, Nada Komanov, Snežana Šibul, Jasmina Draganov i rezerve Branislava Vujasin i Aleksandra Bungart. Kuglašice ,,Kike 0230” trenutno se nalaze na trećem mestu na prvenstvenoj tabeli.

Nakon poraza na startu prvenstva Prve A lige, vaterpolisti ,,ŽAK”-a došli su do prve pobede i to u Bečeju gde su i savladali istoimenog domaćina sa 9:8. Da neće biti lako, videlo se već u prve dve četvrtine koje su završene nerešeno, rezultatom 2:2 a zatim i sa 3:3. U trećoj četvrtini gosti su jasno stavili do znanja domaćinu da su došli po nove bodove slavivši nad Bečejcima sa 4:3, da bi u samoj završnici meča zadnja četvrtina bila okončana nerešeno, sa 2:2.