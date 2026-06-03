Građani mogu direktno da razgovaraju sa gradonačelnikom: Prijem svake srede u Gradskoj kući

Građani Kikinde od sada će imati priliku da svoje predloge, pitanja i probleme iznesu direktno prvom čoveku grada tokom redovnih prijema koji će se organizovati svake srede u Gradskoj kući. Cilj ove inicijative je jačanje komunikacije između lokalne samouprave i stanovnika grada, kao i brže rešavanje pitanja od značaja za svakodnevni život.

Kako je najavljeno, svi zainteresovani građani moći će da zakažu razgovor i iznesu teme koje smatraju važnim za funkcionisanje grada, svojih naselja i mesnih zajednica. Na taj način, lokalna vlast želi da omogući neposredan kontakt sa ljudima i bolje sagleda probleme sa kojima se susreću.

Prijemi će se održavati sredom, a građani će prethodno morati da se prijave kako bi dobili termin za razgovor. Iz Gradske uprave poručuju da se sugestije i inicijativa građana važan deo procesa donošenja odluka, te pozivaju sve sugrađane da iskorste mogućnost direktnog razgovora sa predstavnicima grada i na taj način aktivno učestvuju u unapređenju života u Kikindi.

Zakazivanje je moguće putem email adrese gradonacelnik@kikinda.org.rs ili putem telefona 0230/410-105.