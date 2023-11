Gradska kuća osvetlana ljubičastim sjajem: Podrška malim divovima

U čast malih boraca, beba rođenih pre vremena i podrške njihovim roditeljima, Gradska kuća zasijala je ljubičastom bojom, simbolizujući svetlost inkubatora. Deca rođena pre 37. nedelje trudnoće, istinski su junaci svojih roditelja.

Milana Žmukić (40) je majka Balše (3), koji je stigao na svet u 26. nedelji, 30. novembra 2020. godine, u šestom mesecu, na klinici Narodni front.

-„ Nismo to očekivali. Znali smo da blizanačka trudnoća nosi svoje izazove, a nažalost, devojčica nije izdržala zbog zdravstvenih problema. Kada su izvadili devojčicu, istovremeno su izvadili i njega. Balša kasni malo u razvoju govora, ali je dobro. Nema drugih dijagnoza osim malo nerazvijenih pluća, ali zahvaljujući Bogu, sve se rešava. Godišnje ima kontrole, radi sa logopedom i fizioterapeutom. Doktorka Danijela Vukićević, koja je s njim radila, najbolji je lekar u državi. Svim majkama koje prolaze kroz slično poručila bih da zadrže pozitivan duh i veruju u dobro“, rekla je naša sagovornica.

Biljana Budakov (37) je ponosna majka malog junaka, Mirjane Mine Budakov (4), koja je rođena sa 770 grama.

– „ Po rođenju je bila reanimirana i prebačena na Institut neonatologije, gde je provela tri meseca. Imala je mnogo zdravstvenih izazova, sepsu, visok šećer, ali zahvaljujući Bogu i posvećenosti lekara, danas je moj najveći heroj. I dalje postoje zdravstveni problemi, ali nisu tako ozbiljni. Ona je pokazala kako se bori, kako roditelji mogu verovati u svoju decu i kako im se to poverenje vraća. Rekla sam doktorki da ako u sebi ima bar deset odsto moje snage, idem kući s mojim detetom. Verovala sam da ću je odvesti kući i mislim da to svaka majka oseti. 29. novembra sam sa svojim detetom krenula kući s kilogramom i osamsto grama. Najmanji broj odeće koji smo mogli pronaći bio je veličina 46, a čak i to je bilo preveliko“, poručila je Biljana.