,,Het – trik” Nemanje Vrbačkog za povratak ,,Slobode” na prvo mesto Vojvođanskog istoka

U 13. kolu Vojvođanske fudbalske lige – istok, fudbaleri ,,Kikinde” slavili su na Gradskom stadionu nad ,,Vojvodinom” iz Perleza sa 1:0. Pitanje pobednika za ,,crveno bele” rešio je Mateja Jarić u 75. minutu. Tim koji vodi Jevto Jarčević ima 30 bodova koliko i ,,Sloboda” iz Novih Kozaraca koja je došla do nove pobede I to u Botošu gde je I savladala domaći ,,Omladinac FAM” sa ubedljivih 4:0. U sigurnoj igri od početka do kraja meča za nova tri boda i povratak na prvo mesto na tabeli het trikom postigao je Nemanja Vrbački, a potom je Nikola Galić bio precizan još jedan put za konačan rezultat. Fudbaleri ŽAK-a remizirali su u Banatskom Karlovu sa domaćim ,,Proleterom” rezultatom 2:2. Strelci u ovom meču bili su Terzin i Penavski. Velikoselska ,,Kozara” izjednačila je sa ,,Radničkim” u Kovinu rezultatom 2:2. Ruskoselska ,,Crvena zvezda” slavila je na domaćem terenu nad Begejem iz Žitišta sa 3:0. Pitanje pobednika rešili su Kockar sa jednim i Popeskov sa dva pogotka za nova tri boda. Ruskoselčani se nalaze na četvrtom mestu.

U 13. kolu Područne Fudbalske lige Zrenjanin, nakovački ,,Polet” izgubio je od ,,Banata” u Zrenjaninu sa 2:1. Nakovčani imaju 27 bodova i nalaze se na drugom mestu na tabeli. Sportska sreća nije poslužila ni ,,Deliju” iz Mokrina koji je izgubio od Crvene zvezde u Vojvoda Stepi sa ubedljivih 6:1.

Rukometaši ,,Kikinde Grindex” upisali su i treći uzastopni poraz u hali SC ,,Jezero” u sedmom kolu Arkus ukometne lige, od gostujućeg vicešampiona Srbije, ekipe ,,Radničkog” iz Kragujevca sa 26:23 (11:10). Iako su prvo poluvreme uspeli da reše u svoju korist sa 11:10, naši sugrađani u nastavku meča uprkos hrabroj borbi praćenoj sjajnim odbranama Marka Gaćinovića, nisu mogli da nađu rešenje protiv kvalitetnog protivnika. Za igrača utakmice proglašen je Dejan Zlatanović iz ekipe ,,Radničkog”. Najefikasniji za ,,Kikindu Grindex” bio je Milan Lisica koji je postigao šest golova, dok je Miloš Kostić četiri puta bio precizan. U listu strelaca tri puta se upisao Miloš Bosančić, novi bek ,,Kikinde Grindex”, koliko su postigli i Dušan Ilijin i Đorđe Kukić. Kapiten Stanimir Komarek dva puta je zatresao mrežu protivnika, a još po jednom Luka Panić i Marko Trninić. Rukometaši ,,Kikinde Grindex” imaju dva boda i nalaze se na 13. mestu na tabeli.

Loša igra u odbrani i napadu koštala je vaterpoliste ŽAK-a drugog poraza u utakmici trećeg kola Prve A lige od ,,Mladosti” iz Pančeva rezultatom koji je nad timom Miroslava Munćana slavio sa 13:10.

Naši sugrađani trenutno se nalaze na osmom mestu na tabeli.

Odbojkaši ,,Kikinde” poraženi su u četvrtom kolu Druge lige sever na gostovanju u Futogu kod istoimenog domaćina koji je na svom terenu slavio sa ubedljivih 3:0. S druge strane, seniorska ekipa Gradskog ženskog odbojkaškog kluba ,,Kikinda 0230” zahvaljujući odlučnoj igri i požrtvovanost na domaćem terenu trijumfovala je nad ,,Sremom 2” iz Sremske Mitrovice sa 3:2.

Kuglašice ,,Kike 0230″ nisu mogle da izađu na kraj sa drugoplasiranim ,,Kristalom” iz Zrenjanina koji je u kuglani u Novom Bečeju savladao ,,Kikice” sa 5:3 i 67 čunjeva razlike. Naše sugrađanke nalaze se na trećem mestu na tabeli Super lige Srbije.

Košarkašice ,,Kikinde” izgubile su u šestom kolu Prve lige Vojvodine u Sremskoj Mitrovici od domaćeg ,,Srema” sa dvadeset koševa razlike – 83:63. U utakmici šestog kola Druge regionalne košarkaške lige sever, košarkaši ,,Slobode” iz Novih Kozaraca pobedili su ,,Veternik 1998” u Futogu sa 61:53. Sa osam osvojenih bodova, Kozarčani zauzimaju četvrto mesto na tabeli u ovom rangu takmičenja. Košarkaši ,,Velike Kikinde” izgubili su na domaćem terenu od gostujuće ekipe ,,Sports World” iz Novog Sada sa svega dva koša razlike, odnosno 78:76. Naši sugrađani imaju dve pobede, tri poraza i sa sedam bodova nalaze se na šestom mestu na tabeli.