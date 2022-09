HUMANOST I SPORT KAO DOBITNA KOMBINACIJA: Meridian uručio nove donacije na BCL kvalifikacijama

Šest timova svrstanih u jednu kvalifikacionu grupu, čiji je domaćin naš glavni grad, boriće se kroz sistem eliminacija za prvo mesto i garantovani ulazak u grupnu fazu ovog prestižnog košarkaškog takmičenja.

Za sada su plasman u polufinale ostvarile ekipe Svans i FMP Meridian, ali kada se radi o kompaniji Meridian i sportu, do sada smo već navikli da se u tu “kombinaciju” uvek “uključi” i humanost, pa je tako bilo i ovog puta.

Naime, kao generalni sponzor kvalifikacionog turnira za FIBA Ligu šampiona, kompanija Meridian sprovela je novu himanitarnu akciju i nagradila najbolje učesnike, te donirala pomoć onima kojima je bila najpotrebnija.

Prethodne večeri imali smo dva MVP igrača, Uralda Kinga i Ebuku Izundua, kojima su uručeni pehari, a u to ime – uručene su i donacije.

Turniru je prisustvovalo oko pedesetoro dece iz dve škole košarke iz Kikinde, koja su uživala u sjajnim potezima košarkaša, a upravo ovoj opštini pripao je ček na 100.000 dinara, koji će biti uručen Društvu MNRO “Čigra”.

U hali “Aleksandar Nikolić” našli su se i Dragan Pecarski, ispred kabineta gradonačelnika i član Gradskog veća zadužen za sport i omladinu, kao i Miroslava Narančić, sekretar Sekretarijata za ZZS, poljoprivredu i ruralni razvoj.

– Hvala Meridianu na društvenoj i ekološkoj odgovornosti i saradnji sa gradom Kikinda – izjavila je gospođa Narančić.

Čitavoj ceremoniji prisustvovala je i predstavnica kompanije Meridian, Ana Nikolić.

– Sport i humanost uvek idu zajedno, a naša kompanija se već nekoliko godina unazad trudi da to i pokaže na delu. Sa KK FMP Meridian, gradom Kikindom, a sada i FIBA Ligom šampiona ostvarili smo odličnu saradnju i zajedničkim doprinosom činimo najbolje što možemo za one kojima je to u ovom momentu neophodno – izjavila je Ana Nikolić.

FOTO: FIBA

Izvor: SOS KANAL PLUS