Institucionalna saradnja od suštinskog je značaja u borbi protiv nasilja

Borba protiv porodičnog nasilja i izgradnja sigurnijeg sistema podrške za žrtve našli su se u fokusu skupa koji su zajednički organizovali Pokrajinski ombudsman i Grad Kikinda. Cilj susreta kom su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, Policije I zdravstvenih ustanova bio je da se ojača saradnja institucija i obezbedi efikasnija zaštita, naročito žena koje su najčešće izložene nasilju. Jasno je istaknuto da bez čvrste koordinacije svih nadležnih službi nije moguće obezbediti potpuni odgovor na nasilje, pa se ovakvi sastanci vide kao važan korak ka izgradnji sigurnijeg okruženja za sve građane.

– „ Želimo da čujemo sa kakvim se izazovima susreću profesionalci koji rade na slučajevima porodičnog nasilja i da vidimo šta bi trebalo promeniti kako bi se brže i efikasnije postupalo, a žrtve bolje zaštitile. Mreža ‘Život bez nasilja’ posebno ističe koliko je važna saradnja institucija i razmena informacija – upravo to može da doprinese da se mnogi problemi brže reše, “ navela je Snežana Knežević, zamenica pokrajinske zaštitnice građana.

Alekandra Jovanov, socijalni radnik u Opštoj bolnici Kikinda, napominje da se broj žena koje se javljaju bolnici zbog nasilja stalno povećava, uprkos zakonima i različitim merama zaštite.

– „ Uvek se trudimo da postupamo po svim važećim protokolima i zakonima. Saradnja sa policijom i Centrom za socijalni rad je zaista dobra, što nam mnogo pomaže u radu. Takođe, već više od deset godina u bolnici postoji Centar za zaštitu žena koje su pretrpele seksualno nasilje, i mislim da nam to daje mogućnost da u praksi pružimo stvarnu pomoć” – istakla je Jovanov.

Pokrajinski ombudsman je još 2005. godine pokrenuo inicijativu koja je dovela do formiranja mreže „Život bez nasilja“ koja okuplja različite institucije i ustanove koje se bave problematikom nasilja u porodici, a njen cilj je da kroz zajednički rad unapredi sistem zaštite žrtava. Kroz razmenu iskustava, primera dobre prakse i stručnih znanja, jačaju se opštinski timovi i institucije koje direktno reaguju na slučajeve porodičnog nasilja.

– „ Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je donet pre osam godina, olakšao je prepoznavanje i prijavu slučajeva, kao i sam proces zaštite žrtava. Ipak, uvek postoji prostor za dodatna poboljšanja” – naglasio je ovim povodom gradonačelnik Mladen Bogdan.