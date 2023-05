Iskoristite sve prednosti koje pružaju aktuelni konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje

Predstavljamo Vam još jednog korisnika mera zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje. Roman Čretnik, vlasnik automehaničarske radnje „Autocentar Čretnik” ove godine zaposlio je lice iz kategorije teže zapošljivih, a prethodno je već koristio podrške države kroz programe Nacionalne službe za zapošljavanje.

Jedna automehaničarska radnja može da se pokrene iz sopstvenih ulaganja, može da se zasniva na radu jednog čoveka, ali svakako da je primer kakav zatičemo u „Autocentru Čretnik” put kojim bi svako, radi lakšeg početka obavljanja delatnosti, trebalo da iskoristi.

To podrazumeva korišenje svih dostupnih mera Nacionalne službe za zapošljavanje.

„Autocentar Čretnik” osnovan je 2020.godine, danas zapošljava 4 radnika, a za svega tri godine poslovanja primetan je razvoj i rast.

– Prvo što sam koristio su bila sredstva za samozapošljavanje. To mi je pomoglo u samom startu. Kod zapošljavanja radnika sam takođe korisnik sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje. Sredstva investiram u samu firmu da bih raširio dijapazon poslova kojima se bavim, tako obezbeđujem radnicima više posla i sigurnu platu. Moje razmišljanje je takvo. Mogao sam da zadržim sredstva na računu i od toga plaćam doprinose i platu, ja sam se priklonio da investiram u opremu i samim tim imam više posla. Zaradom od te opreme obezbeđujem plate zaposlenima. Država nam pomaže tim sredstvima i mi to treba da koristimo. Malo mojih kolega to koristi. Smatraju da to mogu da koriste samo oni koji imaju političke veze, a to nije istina, samo nisu dovoljno informisani, ističe Roman Čretnik, vlasnik „Autocentra Čretnik”.

Za većinu prepreka je priprema dokumentacije, ili bar misle da je to poteškoća.

– Veoma je jednostavno pripremio dokumentaciju. Zaposleni u NSZ pomaću na svakom koraku. Skoro da je samo potrebno potpisati zahtev, dodale Čretnik.

Nije lako danas pronaći adekvatnu radnu snagu, posebno je nužno zainteresovati mlade da budu angažovaniji, da zavole posao, da budu motivisani za rad.

Tehnička škola u Kikindi godinama školuje automehaničare koji uz nastavu u školama pohađaju praktičnu nastavu. Škola je na jednoj strani to omogućila, ali u praksi – praksa često nije zadovoljavajućeg nivoa.

Dobri učenici imaju šansu da dođu do posla bez dana provedenog na evidenciji za nezaposlene. Naravno da se najveći deo zanata nauči kroz sam rad i da su stoga mere koje pruža NSZ dobar način za obostranu korist, i radnika i poslodavaca. Do posla kroz programe mogu doći i oni koji su duže nezaposleni, a recimo spadaju u kategoriju teže zapošljivih kakav primer zatičemo u Autocentru Čretnik. Kako smo ovde najviše govorili o mladima, podsetićemo da ova mera NSZ podrazumeva i angažovanje mladih do 30 godina starosti – bez završenog srednjeg obrazovanja, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama. Ali tu su i stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom; radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći; nezaposleni koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 12 meseci i žrtve porodičnog nasilja. Iznos pomoći NSZ kreće se od 200. 000 do 300.000 dinara a poziv je otvoren do 30. novembra.