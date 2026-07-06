Isplata prve rate za povraćaj školarina samofinansirajućim studentima posle 15. jula

Prvi deo školarine za školsku 2025/26. godinu, koji su samofinansirajući studenti upalatili do 28. februara biće refundiran posle 15. jula, dok će druga rata uslediti početkom oktobra.

Pomoćnik ministra prosvete za visokoškolsko obrazovanje Aleksandar Jović rekao je za Tanjug da uslov za isplatu prve rate jeste da visokoškolske ustanove do polovine jula unesu sve podatke o uplatama studenata koje su izvršene zaključno sa 28. februarom.

Istakao je da fakulteti imaju obavezu ažurnog unošenja podataka u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP).

” Prva rata odnosi se na povraćaj 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisane predmete, ali za onaj deo školarine koja je plaćena do kraja februara meseca. Mi smo im dali rok do 15. jula da provere sve podatke, unesu sve podatke koji se odnosi na to koliko su studenti uplatili sredstava na ime školarine za ovu školsku godinu do 28. februara, zaključno sa tim datumom, i nakon toga će odmah u danima iza toga ići isplata prve rate“, objasnio je Jović.

On je precizirao i dinamiku za preostali deo školarine koji treba da bude refundiran.

“ Nakon toga, očekuje nas nov presek u septembru. Školska godina se završava 30. septembra. Sačekaćemo taj datum da to bude presek za sve uplate školarina za 25/26. godinu i nakon toga će se u prvim danima oktobra izvršiti povraćaj druge rate, odnosno povraćaj 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisane predmete“, naveo je Jović.

Naglasio je da to nije ukupna plaćena školarina, već školarina koja se odnosi samo na prvi put upisane predmete.

“Studenti koji, recimo, obnavljaju godinu ili ponovo upisuju predmet nemaju pravo na taj deo školarine da dobiju povraćaj 50 odsto školarine“, objasnio je Jović.

Dodao je da se studenti ne prijavljuju sami za ovo zakonsko pravo, ali da je neophodno da podnesu zahtev za izdavanje studentske platne kartice preko portala Uprave za trezor, jer će novac leći isključivo na račun povezan sa tom karticom.

On je pozvao studente koji to još nisu uradili da zahtev podnesu pre kraja ove nedelje, ističući da će im račun svakako biti otvoren i da će ih novac čekati čak i ako sama fizička kartica ne bude izrađena u međuvremenu.

Jović je najavio da će se isti model povraćaja primenjivati i za narednu školsku godinu i da brucoši isplate mogu očekivati između aprila i septembra 2027. godine.

Vraćanja 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisane predmete u školskoj 2025/26. godini nastavak je akcije od prošle godine, nakon što su usvojene izmene Zakona o visokom obrazovanju u martu 2025. godine.

Fakulteti do 15. jula dostavljaju podatke za refundaciju školarine

Visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija trebalo bi da do 15. jula Ministarstvu prosvete dostave podatke o studentima koji ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto troškova školarine za prvi put upisane predmete, odnosno za deo školarine koji je uplaćen do kraja februara 2026. godine, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

U saopštenju se navodi da je Ministarstvo uputilo dopis visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija i podsetilo ih na njihovu obavezu ažurnog unošenja podataka o studentima u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP).

Od visokoškolskih ustanova je zatraženo da do 7. jula 2026. godine provere da li su svi podaci o studentima uneti u JISP i dat im je rok da unesu potrebne podatke, nakon čega će započeti isplata prve rate školarine studentima koji ostvaruju pravo na povraćaj školarine.

Izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđeno je da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini.

Pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao i može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.

Ministarstvo prosvete podseća da se samofinansirajući studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika ne prijavljuju za ostvarivanje ovog prava već da podatke dostavljaju visokoškolske ustanove, ali da je neophodno da se studenti koji nemaju Studentsku karticu ili koji su u međuvremenu zatvorili račun koji je vezan za Studentsku karticu, prijave za istu putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/, navodi se u saopštenju.