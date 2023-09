Izložba ,,Leta pre neta” otkriva kako smo se zabavljali pre ere digatalne revolucije

Sa ekspanzijom digitalne revolucije, nostalgija za prošlim vremenima nikada nije bila jača, a svi se sećamo kako smo se nekada beskrajno zabavljali uz fliper, Sony PlayStation, Game Boy, pa čak i Sega konzole. Srećom, za sve nostalgičare i one koji bi voleli da se vrate u to vreme u Galeriji Nova Narodnog muzeja Kikinda otvorena je izložba koja će vas sigurno vratiti u „Leta pre neta”. Fliperi koji su nas držali u napetosti, Sony PlayStation konzole koje su nam omogućile da zakoračimo u virtuelne svetove, Game Boy aparati koji su nas zabavljali na dugim putovanjima, Sega konzole koje su nas vodile u beskrajne avanture sa Sonicom i Super Mariom – sve je to deo izložbe „Leta pre neta” beogradskog Muzeja nauke i tehnike. Izložba će se za posetice biti otvorena u naredna dva meseca tokom koje će se organizovati i brojna stručna vođenja, turniri u klikerima i druge zanimljive radionice.

Foto: Muzej nauke i tehnike