Javne službe i maloprodajni objekti za vreme praznika radiće po izmenjenom radnom vremenu

Novogodišnji praznici sa sobom donose izmenjeno radno vreme javnih službi i maloprodajnih objekata u našem gradu. Većina neće raditi 1. januara, dok će se 2. januara raditi prema uobičajenom radnom vremenu.

Radno vreme javnih službi i maloprodajnih objekata u našem gradu, sutra 31. decembra, u sredu 1. i četvrtak 2. januara biće prilagođeno novogodišnjim praznicima.

U sredu, 1. januara će svi veći prodajni objekti u gradu biti zavtoreni dok će u četvrtak sve prodavnice raditi prema uobičajenom radnom vremenu.

Zdravstvene ustanove biće dežurne tokom prazničnog perioda, sa tim da će sutra, 31. decembra raditi skraćeno 7 do 17 sati. 1. i 2. januara dežura ambulanta u Svetosavskoj ulici broj 53 i radiće od 7 do 19 časova. Dežuran će biti i Dečji dispanzer čije će radno vreme takođe biti od 9 do 17 sati.