Kampanja „Zajedno protiv raka grlića materice – HPV NE” je tema o budućnosti naše dece

Oko 200 dece uzrasta od 9 do 19 godina u Severnom Banatu prošlo je kompletan proces imunizacije na HPV virus. Ovo je tema koja se tiče svakog od nas jer osim najpoznatijeg oboljenja raka grlića materice, od Humanog papiloma virusa mogu oboleti sve kategorije stanovništva, bez obzira na pol. Nacinalna kampanja je pokrenuta, a na temu besplatne imunizacije govorilo se u kikindskom Domu zdravlja.

Nakon što je deo zemanja temeljno pristupio vakcinaciji, obolevanjei smrtnost od HPV virusa spušten je ispod 1 odsto. Tu je i nekolikoregiona naše susedne zemlje Mađarske. U Srbiji za to vreme od raka grlića materice umre svaka druga obolela žena, a to je samo jedno oboljenje izazvano HPV virusom. U našem gradu godišnje oboli 20 žena. Nažalost, polovina obolelih je sa smrtnih ishodom.Vakcina je konačno dostupna i besplatna.

– Ne ožemo računati da će nas virus izbeći jer je u seksualno aktivnom delu stanovništva 100 posto prisutan. Svi se inficiramo. Prirodni tok bolesti jeste sretan jer se 95 posto ljudi spontano izleči i posle virus više ne možete dokazati. Međutim, ne znamo zašto 5 posto onih koji dođu u dodir sa virusom hronično oboli i možemo uzrokovati dve velike grupe bolesti, maligne bolesti i papilome. Nisu muškarci samo prenosioci HPV virusa nego i sami obolevaju, ističe prof. dr Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

– Nažalost naše žene umiru od te bolesti od kojih druge u razvijenim zemljama ne pričaju više o toj bolesti uz dostupne mere prevencije, a to su imunizacija i skrining raka grlića materice. Na nivou države, oko 1100 žena godišnje oboli, a 450 umre. Nalazimo se na petom mestu po obolevanju u Evropi, a drugom mestu po umiranju od ove bolesti što je poražavajuće i zato je bitno informisati stanovništvo da je vakcina dostupna i besplatna i najbolje ju je primiti pre stupanja u seksualne odnose jer je tad najdelotvornija, ističe dr Katarina Boričić iz Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”.

U Severnom Banatu 200 dece prošlo je kompletan proces imunizacije, što od uzrasta podrazumeva dve ili tri doze. Sa imunizacijom se u našem dispanzeru počelo juna prošle godine.

– Potpuno je vakcinisano oko 200 dece uzrasta od 9 do 19 godina, jer deca od 9 do 14 primaju dve doze, a stariji od 15 do 19 tri doze i to se smatraju se kompletno vakcinisanom decom. Još 300 dece čeka svoju drugu ili treću dozu. Negde oko 3 procenata je započetih imunizacija. Tim smo zadovoljni ali idemo ka većem broju. Najveći broj vakcinisane dece je od 15 do 19 godina u Kikindi. Od skoro 500 vakcinisanih, moram napometni je 100 dečaka, ističe dr Tatjana Pecarski, načelnik epidemiologije Zavoda za javno zdravlje Kikinda.

Svoju punu podršku kampanji „Zajedno protiv raka grlića materice – HPV NE” u ogranizaciji Udruženja “Roditelj”iz Beogradapružio je gradonačelnik Nikola Lukač, napominjući da je Grad Kikinda uvek tu da pomogne, bude stubi oslonac, čakikada je bilo najteže, akcentujući na kampanju vakcinacije protiv Covid-aiborbe sa ovom bolešću, a tako je i sada. Preporuka učesnika današnjeg skupa je da se informišu, da razgovaraju sa pedijatrima, da posete sajt hpvinfo.rsireše sve nedoumice koje imaju oko vakcinacije protiv HPV virusa.