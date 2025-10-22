Karicinom dojke ne bira godine – skrining na rano otkrivanje bolesti može napraviti razliku

Borba protiv karcinoma dojke jedan je od najvažnijih izazova savremenog društva. U vremenu kada se granica obolevanja pomera ka sve mlađim ženama, značaj prevencije i redovnih pregleda postaje nemerljivo važan. Statistika pokazuje da svaka osma žena može razviti ovu bolest, što jasno ukazuje na potrebu podizanja svesti o redovnom skriningu i samopregledu dojki. Stručnjaci ističu da je rano otkrivanje bolesti ključni faktor koji odlučuje o daljem ishodu lečenja.

-„ Višestruka korist od preventivnog pregleda je dokazana kroz studije i kroz klinički rad, počev od toga da rana dijagnoza, skrining nije dijagnoza, ali ukazuje na to da li postoji neka promena. U zavisnosti od toga postoje klinički putevi kako se postupa sa sumnjivom promenom na dojci. Potrebna nam je šira pomoć zajednice, medija, svih struktura da se podigne svest o važnosti jedne takve akcije. Iskoristiću priliku i pozvati kolektive gde postoji veći broj žena, udruženja žena, organizacije, stojimo na raspolaganju. Broj telefona je 063527520, organizovaćemo predavanja o važnosti preventivnih pregleda, o malignim oboljenjima, pravovremenoj terapiji,” naveo je dr soc med Branislav Hračko iz ZZJZ Kikinda.

Nažalost, u praksi se često dešava da žene odlažu odlazak lekaru, bilo zbog straha, nedostatka vremena ili uverenja da im pregledi nisu potrebni. Ipak, lekari upozoravaju da je upravo preventivni pregled najvažniji korak – jer karcinom dojke u ranoj fazi najčešće ne daje nikakve simptome. Kada se karcinom dojke otkrije u početnoj fazi, mogućnost potpunog izlečenja dostiže i do 90 odsto.

-„ Napokon možemo u 2025. godini reći da je svih šest opština sa našeg okruga stratovalo sa Nacionalnim skriningom. Jako je bitno da žene znaju da to nije mobilni mamograf, da to nije pozivanje preko izabranog lekara, već je to organizovano pozivanje žena od strane službi za zdravstvenu zaštitu žena domova zdravlja. Pozivaju se određena godišta starosti od 50 do 69 godina u dvogodišnjem ciklusu a na sajtu Zavoda za javno zdravlje Kikinda sve žene se mogu informisati koja su to godišta obuhvaćena skriningom u ovom ciklusu. Takođe na sajtu se nalazi i brojevi telefona domova zdravlja za sve dodatne informacije. Apelujem na sve žene koje su predviđene skriningom da se odazovu, to je preventivna mera koja spašava živote da se jave i uđu u skrining na rak dojke,” dodala je dr Tatjana Pecarski, načelnica Centra za kontrolu i prevenciju bolesti ZZJZ Kikinda.